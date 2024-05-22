فرق قصور الثقافة بجنوب الصعيد تواصل عروض الموسم المسرحي

شهد قصر ثقافة قنا، استمرار العروض المسرحية لفرق إقليم جنوب الصعيد الثقافي، ضمن فعاليات الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وبرامج وزارة الثقافة.

وعرضت فرقة قصر ثقافة الأقصر "لعبة خروج"، وقصته تصور الصراع بين الإنسان والشيطان وكذا نفسه البشرية في محاولة للخروج من العقبات وفي سبيل خروجه من دوامة ولعبة البوابات إلى الخروج للعالم الذي يعرفه الإنسان.

العروض المقدمة

"لعبة الخروج" تأليف وإخراج كريم الشاوري، تصميم ديكور وملابس محمد ثابت، تصميم دراما حركية على جبريل، مخرج منفذ لمياء ناصح،

كما شهد القصر العرض المسرحي "أطياف حكاية" لفرقة مكتبة الطفل والشباب بالمعنى بقنا، من خلال قصة أيوب وناعسة وما أصاب أيوب من وهن نتيجة الغل والأحقاد.

والعرض تأليف ياسين الضوي وإخراج محمد موسى، أشعار محمد محمد عبد الرحيم، سينوغرافيا طه الضوى، تصميم إضاءة محمد العدل، موسيقى وألحان رأفت موريس. أداء تمثيلي فاطمة حسن، علا شورة، هلا الصباح، خالد علي، محمد سيد، عبد الرحمن عطا، مدحت صلاح، كارم عطا، مازن، عبد الرحيم عطا، إبراهيم صابر، محمد علي.

حضر العروض لجنة التحكيم المكونة من المخرج سمير زاهر، مهندس الديكور محمود حنفي، الناقد محمد علام، وليد فتحي مقرر اللجنة، محمود عبد الوهاب مدير عام الإقليم، وهي إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم.

ويقدم إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي 15 عرضا مسرحيا مجانيا لمحافظات الإقليم على مسرح قصر ثقافة قنا تستمر حتى 26 مايو الحالي، وتقدم فرقة فوزي فوزي عرض "مشوار" اليوم الأربعاء 22 مايو إخراج خالد عطا الله، ويعقبه عرض "شهية" لفرقة بيت ثقافة الأقالتة بالأقصر إخراج عدلي صالح، وغدا الخميس 23 مايو العرض المسرحي "ذات الخيال وهواني" لفرقة قصر ثقافة الطود إخراج عماد عبد العاطي، يليه عرض "احترس من الخنازير" لفرقة قصر ثقافة قوص إخراج عادل العدوي.

وتتواصل الفعاليات يوم السبت 25 مايو مع العرض المسرحي "السعد" لفرقة قصر ثقافة قنا إخراج مهند المهدي، يعقبه "آخر غنوة" لفرقة الرديسية إخراج هانى فهمي.

وتختتم العروض يوم الأحد 26 مايو مع مسرحية "شجرة الحياة" لفرقة قومية الأقصر إخراج كرم نبيه، يعقبه "حجر القلب" لفرقة نقادة إخراج محمد المعتصم.