فى ليالى مهرجان نوادي المسرح.. فرقة المنصورة تعرض "لعبة النهاية" على خشبة السامر..اليوم

يشهد مسرح السامر بالعجوزة، مساء اليوم، عرضين لفرقة المنصورة المسرحية، ضمن فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الحادية والثلاثين "دورة الكاتب الراحل الدكتور علاء عبد العزيز"، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، حتى نهاية مايو الحالي.

عرض "لعبة النهاية"

يأتي العرض المسرحي الأول بعنوان "لعبة النهاية" في تمام الساعة السادسة مساء، عن نص الكاتب الأيرلندي صامويل بيكيت، إعداد شادي السعيد، وإخراج أحمد مجدي.

وتدور أحداثه حول شخص يعمل خادما لدى رجل كفيف ومصاب بالشلل، ويقنع الخادم بأنه لا يوجد عالم خارج القبو الذي يعيشان به، ويكتشف الخادم أنه يتعرض لخدعة، يفكر في الهرب واكتشاف الحياة خارج القبو، فتواجهه كثير من التحديات.

عرض"سبع ليالي"

أما العرض الثاني يحمل عنوان "سبع ليالي"، عن نص "الأشجار تموت واقفة" للكاتب الإسباني أليخاندرو كاسونا، إعداد صالح محمد أحمد، وإخراج السعيد كامل، ويعرض في تمام الثامنة مساء.



يناقش العرض فكرة التغلب على الصعاب ومواجهتها، من خلال قصة الجد والجدة اللذان يقيمان بمنزل بسيط بأحد أحياء القاهرة منتصف القرن الماضي ويرعاهمها خادمتان، وتتوالى الأحداث.

لجنة تحكيم مهرجان نوادي المسرح

تتكون لجنة تحكيم المهرجان من المخرج هشام عطوة رئيسا، والدكتور محمد سمير الخطيب، والدكتور حمدي عطية، والمخرج سامح مجاهد، والموسيقار أحمد حمدي رؤوف، والمخرج محمد الطايع مقررا.

وينظم المهرجان الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به هذا الموسم 24 عرضا مسرحيا تقدم مجانا للجمهور، بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج، ويصدر عنه نشرة يومية بالإضافة لندوات نقدية تعقب العروض يشارك بها نخبة من النقاد والمسرحيين.

وتزامنًا مع فعاليات المهرجان، تقام أولى مراحل ورش اعتماد المخرجين الجدد الذين تم تصعيدهم للمهرجان هذا الموسم ليتلقوا تدريبًا مكثفا لمدة اثني عشر يوما في مجال "الإخراج المسرحي، السينوغرافيا، الدراما، التثقيف المسرحي والتذوق الفني".