مدير مهرجان نوادى المسرح: 24 عملا تتنافس.. ولدينا شبكة تواصل مع مخرجى الأقاليم

تواصل فعاليات الدورة الحادية والثلاثين للمهرجان الختامي لـ نوادي المسرح، في يومه الثاني، "دورة الكاتب المسرحي الراحل الدكتور علاء عبد العزيز"، على مسرح قصر ثقافة روض الفرج.

والتقت "الدستور" بالمخرج محمد طايع مدير المهرجان، للحديث عن تحديات وآمال المهرجان الختامي لنوداي المسرح.

محمد طايع: 24 عرضًا مسرحيًا تتنافس في المهرجان الختامي للمسرح

وقال محمد طايع إن هذه الدورة باسم الدكتور الراحل علاء عبد العزيز، وهو من أهم مؤلفي المسرح في مصر، ودَرس بأكاديمية الفنون وتتلمذ على يديه أجيال كثيرة، ونحن نخلد ذكراه بأن تحمل هذ الدورة اسمه.

وأضاف محمد طايع، أن المهرجان الختامي لنواي المسرح، يضم عروضًا مسرحية من جميع أقاليم مصر، موضحًا: كان قد تقدم للهيئة العامة لقصور الثقافة بإدارة المسرح، حوالي 280 مشروع عرض مسرحي من كافة المحافظات على مستوى الجمهورية، وتم اختيار 163 عملا مسرحيا لإنتاجها من إدارة المسرح، من كل أقاليم مصر.

وأشار طايع إلى أنه أُقيم 6 مهرجانات على مستوى 6 أقاليم مصرية، وصولًا إلى تصفيتهم إلى 24 عرضا مسرحيا، تمثل كل أقاليم مصر، تتنافس في المهرجان الختامي لنوادي المسرح.

مدير المهرجان الختامي لنوادي المسرح: واجهنا التحديات الطبيعية في الوقت والتنظيم.. ونتخطى العقبات سريعًا

وعن التحديات التي تواجه القائمين على مهرجان نوادي المسرح، صرح طايع بأنه كلما واجهتنا تحديات نعكف على حلها على الفور، مثمنًا دور رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، عمرو البسيوني، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، الفنان تامر عبد المنعم، وسمر الوزير، مدير عام الإدارة العامة للمسرح، مؤكدًا أن هؤلاء يدعمونا لإزالة أي عقبات قد نتعرض لها في إدارة نوادي المسرح.

وأضاف طايع: قابلتنا التحديات الطبيعية في الوقت والتنظيم، ولكننا نتخطاها سريعًا، لأننا على تواصل دائم بالأقاليم من خلال شبكة تواصل قوية مع المخرجين على مستوى الجمهوية مصر.

المهرجان الختامي لنوادي المسرح

وكان رئيس هيئة قصور الثقافة، عمرو البسيوني، قد افتتح الدورة 31 للمهرجان الختامي لنوادي المسرح بالسامر بالعجوزة، بحضور الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والعديد من النقاد والمسرحيين والفنانين وأعضاء لجنتي التحكيم والندوات النقدية وقيادت قصور الثقافة وإعلاميين.

وأكد عمرو البسيوني رئيس الهيئة أن المهرجان يأتى استمرارًا لاستراتيجية عمل هيئة قصور الثقافة التي تخصص للشباب برامج متنوعة فنية كانت أو ثقافية، في ضوء خططها الرامية لدعم مواهبهم ورعايتهم وتمكينهم سواء في المجال المسرحي أو في المجالات الإبداعية كافة، معربًا عن اعتزازه بهذه الدورة التى تحمل اسم الكاتب المسرحي الراحل الدكتور علاء عبد العزيز، تقديرا لدوره الكبير في العمل المسرحي.