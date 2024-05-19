استمرار القوافل وعروض مهرجان نوادي المسرح.. أبرز فعاليات قصور الثقافة

تحفل أجندة فعاليات الهيئة العامة لـ قصور الثقافة، خلال هذا الأسبوع بالعديد من الأنشطة، أبرزها عروض الدورة والواحدة والثلاثين لمهرجان نوادي المسرح وغيرها من الفعاليات نرصدها لكم في هذا التقرير.

مسيرة الكاتبة ابتهال سالم

ومن بين أنشطة قصور الثقافة، احتفالية بالكاتبة والمترجمة الراحلة ابتهال سالم، والتي تعقد في السابعة مساء اليوم الأحد، بقصر ثقافة الجيزة، ضمن برنامج “عطر الأحباب”، للاحتفاء بالتجارب الإبداعية.

يتناول اللقاء الذي يديره دكتور ربيع شكري، حديثا حول مشوارها الأدبي ومسيرتها الإبداعية، مع سرد بعض جوانب سيرتها الذاتية، وأبرز أعمالها القصصية والروائية، بمشاركة الكاتبات، سحر توفيق، صفاء عبد المنعم، وسهى زكي.

المهرجان الختامي لنوادي المسرح

وضمن أنشطة قصور الثقافة، استمرار فعاليات الدورة 31 للمهرجان الختامي لنوادي المسرح ــ "دورة الكاتب المسرحي الراحل الدكتور علاء عبد العزيز" بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج، والذي تستمر فعالياته حتى 31 مايو الجاري، وبمشاركة 24 عرضا مسرحيا.

حيث يعرض اليوم على مسرح السامر عرض "سوء تفاهم" لفرقة المنوفية، تأليف ألبير كامي، وإخراج ساندرا سامح، يليه "هالوفوبيا" لفرقة الجيزة، تأليف وإخراج سيف الدين محمد.

كما تواصل هيئة قصور الثقافة تقديم العروض المسرحية بالموسم الحالي، بجميع الأقاليم الثقافية بالمجان.

القوافل الثقافية بالقرى الأكثر احتياجا

وفي مركز شباب رشيد بمحافظة البحيرة، وضمن أنشطة قصور الثقافة، تنطلق فعاليات القافلة الثقافية، وتتضمن عددا من الأنشطة الثقافية والفنية للأطفال تستمر حتى 20 مايو بهدف الوصول بالخدمة الثقافية والفنية للقرى والمناطق الأكثر احتياجا داخل المحافظة.

مشاركة متميزة بمعرض زايد لكتب الأطفال

وتواصل هيئة قصور الثقافة مشاركتها في الدورة الثانية لمعرض زايد لكتب الأطفال والذي تنظمه مؤسسة زايد للإبداع والتنمية حتى 26 مايو تحت شعار "هيا نقرأ معا"، وتقدم الهيئة برنامجا فنيا متنوعا يشمل عددا من الورش الفنية بجانب عروض فرق الأطفال.

افتتاح معرض ملتقى دندرة بالهناجر

وتقيم هيئة قصور الثقافة معرض "ملتقى مراسم دندرة الأول للرسم والتصوير"، الأربعاء المقبل، بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، ويستمر حتى 25 من الشهر الحالي، ويشارك به 16 فنانا تشكيليا بمجموعة متنوعة من الأعمال الفنية وفقا لرؤيتهم الإبداعية ومدى تأثرهم بالبيئة المحيطة.

صالون مجلة مصر المحروسة يحتفي بمبادرة "رسم مصر"

ويشهد أتيليه العرب للثقافة والفنون "ضي" بالمهندسين، مساء الخميس المقبل لقاء ضمن الصالون الثقافي لمجلة مصر المحروسة للاحتفاء بمبادرة "رسم مصر" بحضور د. محمد حمدي أستاذ الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان.

كما تحفل مواقع هيئة قصور الثقافة في المحافظات بكثير من الأنشطة الثقافية والفنية وورش الأطفال وأنشطة وعروض ذوي الهمم، وتستمر احتفالات عيد العمال والربيع وفعاليات الفنون التشكيلية والعروض الفنية وأنشطة نوادي الأدب وغيرها.