الجمعة 24 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالأسماء.. “الأعلى للثقافة” يُعلن نتيجة مسابقة ديوان شعر الفصحى والعامية 

الأعلى للثقافة
الأعلى للثقافة

أعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي؛ أسماء الفائزين في مسابقة ديوان شعر الفصحى والعامية التي نظمتها لجنة الشعر بالمجلس برئاسة الأستاذ الدكتور يوسف حسن نوفل "مقرر لجنة الشعر".
وتقدم للمسابقة 52 متسابقا؛ وانتهت لجنة التحكيم إلى حصول السادة التالية أسمائهم على جوائز المسابقة لهذا العام؛ وهم على النحو التالي:

26 مايو.. مناقشة رواية "الأيام الخوالى" لـ عبدالله قادرى بـ"الأعلى للثقافة"


أولا: الفائزون في فرع ديوان شعر الفصحى:
الجائزة الأولى وقيمتها  (10000 جنيه) حصل عليها الشاعر/ أحمد إمام محمود بيومي - عن ديوان (سيرة الرجل الغبار)
 الجائزة الثانية وقيمتها (7000جنيه) حصل عليها الشاعر/ محمود بلال عمر محمود - عن ديوان (انظروا إنه دمي)
 الجائزة الثالثة وقيمتها (5000 جنيه) حصل عليها الشاعر/محمد علي حنفي رفاعي - عن ديوان (أركل العالم بقدمي)
 ثانيا: جوائز ديوان شعر العامية:
الجائزة الأولى وقيمتها (10000 جنيه) حصل عليها الشاعرة/ هناء محمد السيد السيد الوصيف - عن ديوان (كوباية ناي)
 الجائزة الثانية وقيمتها (7000جنيه) حصل عليها الشاعر/ محمود وجيه محمود إبراهيم - عن ديوان (آخر حدود المعيلة)
 الجائزة الثالثة وقيمتها (5000 جنيه) حصل عليها الشاعر/ عيد تايب يوسف سرحان* - عن ديوان (لحن العذاب)
 ثالثا: جوائز المقال في نقد الشعر:
 الجائزة الأولي وقيمتها (10000 جنيه) حصل عليها الناقد/عبد النبي عبد السلام عبادي شلوم - عن مقال (الشعر المعاصر والتلقي- قراءة في ديوان "قلبي ثلاجة موتى).

الجائزة الثانية وقيمتها (7000 جنيه) حصل عليها الناقد/حمزة محمد حمزة العزوني - عن مقال (رمزية البني والإشارات السابحة في "اوتوجراف" لأحمد عنتر مصطفى)

الجائزة الثالثة وقيمتها (5000جنيه) حصلت عليها الناقدة/ هبه رجب محمود عمر شرف الدين عن مقال (التقمص الوجداني البيئي في القصيدة النثرية المعاصرة بين التبئير الذكوري والتبئير النسوي).

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المجلس الأعلى للثقافة هشام عزمي شعر الفصحي الدكتور يوسف حسن نوفل لجنة الشعر أحمد إمام محمود بيومي

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