الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"زاد الخيال وهواني" و"احترس من الخنازير" ضمن عروض مسرح قصور الثقافة بقنا

جانب من العرض
جانب من العرض

شهد قصر ثقافة قنا، تقديم عدد من العروض المسرحية، ضمن الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وبرامج وزارة الثقافة.

"قصور الثقافة" تستقبل عشرات الموهوبين للمشاركة فى اختبارات "مواهبنا مستقبلنا" بالغربية

وقدمت فرقة قصر ثقافة الطود العرض المسرحي "زاد الخيال وهواني"، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي فانتازي واسم بطل العرض زاد الخيال وهواني هنا له دلالة الخيال والهوان، ويدل على ما مر به البطل من أحداث دعته للتهكم على أحواله الاجتماعية التي مر بها، ومن خلال حكايته يمر بعدة حالات خاصة ونماذج من المجتمع الذي نحياه محاولا إيجاد حل لمشكلته وعمره الذي ضاع هباء دون أن يستفيد منه.

العرض من تأليف إبراهيم الحسيني، إخراج عماد عبد العاطي، أشعار بكري عبد الحميد، ألحان محمد حسام الدين حسني.

كما استقبل مسرح القصر العرض المسرحي "احترس من الخنازير" وتدور أحداثه عن مجموعة من عمال النظافة الذين يعملون في مؤسسة وبعدما تقع المؤسسة في مشاكل وقضايا فساد يخططون لقضية أخرى، فيقع الاختيار على عامل نظافة يدعى نقرزان، وتتوالى الأحداث مع مزيد من القسوة والتعامل السيء، وتزداد معاناة نقرزان حتى تصل الأحداث إلى ذروتها وتقع المؤسسة في مشاكل أخرى، وهنا نصل إلى نهاية العرض ببحث المؤسسة عن ضحية أخرى.

"احترس من الخنازير" بطولة فرقة قوص المسرحية، تأليف إبراهيم الحسيني، إخراج عادل العدوي، أشعار أحمد الشباط، موسيقى وألحان نبيل جرجس شكري، استعراض عمر سيد، ديكور كريم عبد السلام.

حضر العرضان لجنة التحكيم المكونة المخرج المسرحي سمير زاهر، مهندس الديكور محمود حنفي، الناقد محمد علام، مقرر اللجنة وليد فتحي، وإنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم.

ويقدم إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي 15 عرضا مسرحيا مجانيا لمحافظات الإقليم على مسرح قصر ثقافة قنا تستمر حتى 25 مايو الحالي، وتشهد الفعاليات اليوم الجمعة العرض المسرحي "السعد" لفرقة قصر ثقافة قنا إخراج مهند المهدي، يعقبه "آخر غنوة" لفرقة الرديسية إخراج هاني فهمي.

وتختتم العروض غدا السبت مع مسرحية "شجرة الحياة" لفرقة قومية الأقصر إخراج كرم نبيه، يعقبه "حجر القلب" لفرقة نقادة إخراج محمد المعتصم.

txt

رئيس قصور الثقافة يفتتح معرض "مراسم دندرة " بالهناجر (صور)

f2a326d4-a738-4e7c-98ba-13443de35a70
f2a326d4-a738-4e7c-98ba-13443de35a70
f1003356-41d7-429d-9417-d84ca1fabdce
f1003356-41d7-429d-9417-d84ca1fabdce
د قصر ثقافة قنا الموسم المسرحي قصور الثقافة وزارة الثقافة فرقة قصر ثقافة الطود العرض المسرحي زاد الخيال وهواني

الأكثر قراءة

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

بعد نشر إسرائيل صورته كقيادي بـ"حماس".. محمد شبانة: لا أريد اعتذارًا منهم

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

استعلم الآن.. نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي محافظة القاهرة

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «3»

منى رجب

مصر تجدد التحذير من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

ماجد حبته

اعتراف الثلاثى الأوروبى

نيرمين يسر

الغضب الفلسطينى فى الهدية

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

أحمد بهاء الدين شعبان

عدالة عوراء

صور

صلاة الجنازة على شقيق مدحت صالح من مسجد الحصرى بـ6 أكتوبر

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة اليوم التالى.. معضلة مستقبل غزة بعد الحرب تضع إسرائيل فى موقف صعب

اليوم 231 للعدوان.. شهداء وجرحى إثر قصف مدفعى وجوى لمنازل وتجمعات الفلسطينيين

الخناق يضيق على إسرائيل.. قراران منتظران من "العدل" و"الجنائية" الدوليتين