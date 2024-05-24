"زاد الخيال وهواني" و"احترس من الخنازير" ضمن عروض مسرح قصور الثقافة بقنا

شهد قصر ثقافة قنا، تقديم عدد من العروض المسرحية، ضمن الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وبرامج وزارة الثقافة.

وقدمت فرقة قصر ثقافة الطود العرض المسرحي "زاد الخيال وهواني"، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي فانتازي واسم بطل العرض زاد الخيال وهواني هنا له دلالة الخيال والهوان، ويدل على ما مر به البطل من أحداث دعته للتهكم على أحواله الاجتماعية التي مر بها، ومن خلال حكايته يمر بعدة حالات خاصة ونماذج من المجتمع الذي نحياه محاولا إيجاد حل لمشكلته وعمره الذي ضاع هباء دون أن يستفيد منه.

العرض من تأليف إبراهيم الحسيني، إخراج عماد عبد العاطي، أشعار بكري عبد الحميد، ألحان محمد حسام الدين حسني.

كما استقبل مسرح القصر العرض المسرحي "احترس من الخنازير" وتدور أحداثه عن مجموعة من عمال النظافة الذين يعملون في مؤسسة وبعدما تقع المؤسسة في مشاكل وقضايا فساد يخططون لقضية أخرى، فيقع الاختيار على عامل نظافة يدعى نقرزان، وتتوالى الأحداث مع مزيد من القسوة والتعامل السيء، وتزداد معاناة نقرزان حتى تصل الأحداث إلى ذروتها وتقع المؤسسة في مشاكل أخرى، وهنا نصل إلى نهاية العرض ببحث المؤسسة عن ضحية أخرى.

"احترس من الخنازير" بطولة فرقة قوص المسرحية، تأليف إبراهيم الحسيني، إخراج عادل العدوي، أشعار أحمد الشباط، موسيقى وألحان نبيل جرجس شكري، استعراض عمر سيد، ديكور كريم عبد السلام.

حضر العرضان لجنة التحكيم المكونة المخرج المسرحي سمير زاهر، مهندس الديكور محمود حنفي، الناقد محمد علام، مقرر اللجنة وليد فتحي، وإنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم.

ويقدم إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي 15 عرضا مسرحيا مجانيا لمحافظات الإقليم على مسرح قصر ثقافة قنا تستمر حتى 25 مايو الحالي، وتشهد الفعاليات اليوم الجمعة العرض المسرحي "السعد" لفرقة قصر ثقافة قنا إخراج مهند المهدي، يعقبه "آخر غنوة" لفرقة الرديسية إخراج هاني فهمي.

وتختتم العروض غدا السبت مع مسرحية "شجرة الحياة" لفرقة قومية الأقصر إخراج كرم نبيه، يعقبه "حجر القلب" لفرقة نقادة إخراج محمد المعتصم.

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