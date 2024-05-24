الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحويل أعمال نجيب محفوظ لقصص مصورة.. أحمد القرملاوي: "نحتاج لمركز قومي للكوميكس"

أحمد خالد توفيق
أحمد خالد توفيق

تحدث الروائي أحمد القرملاوي مدير النشر بدار ديوان للنشر والتوزيع عن الكوميكس بعد الاتفاق على تحويل أعمال نجيب محفوظ لقصص مصورة تصلح لأجيال وشرائح أخرى، وكان مشروعا تم بالتعاون مع مركز المحروسة للنشر وبموافقة ودعم من أم كلثوم نجيب محفوظ.

وطالب “القرملاوي” بتدشين مركز قومي للكوميكس خاصة لما للقصص المصورة من انتشار يعد هو الأسرع حاليا وأثبتت قدرتها وتواجدها والكثير من المستقبل لها.

وتطرق “القرملاوي” لفكرة تحويل أعمال المشاهير لقصص مصورة، قائلًا:" أصحاب الحقوق هم من يفكرون في هذا الأمر ولا شك أن أحمد خالد توفيق ونبيل فاروق يصلحان تماما لأن تكون أعمالهما قصصا مصورة لما لها من جوانب تشويقية ومشهديه عالية.

مثقفون وكتاب: أمر رائع أن تتحول روايات محفوظ إلى كوميكس

واكد القرملاوي أن تحويل أعمال نبيل فاروق وخالد توفيق سوف تكون مشروعا كبيرا ومهما وسوف يحققان الكثير من خلال شخصيات لها تواجدها في أذهان القارئ المصري والعربي.

وتابع:" أنا أقول إننا بعد تدشين مبادرتنا الخاصة بالكوميكس بالتأكيد ستعجب الكثيرين، وسنرى الكثيرين يقدمون الكوميكس، وسنرى قريبا مؤلفات نبيل فاروق واحمد خالد توفيق كوميكس، والمؤسسة العربية الحديثة يمكن ان تقوم بعمل هذا، نحن نحب أن نتشارك الخبرات مع كل الدور، ولو احبت هذه الدور مشاركتنا سنرحب جدا ولكن أن يكون هناك مشروع مشترك للإنتاج سوف ندرس هذا وهذا امر لا يمكننا استباقه، هو امر يعود لأصحاب الحقوق والمفاوضات والطرح ولكننا سنتعاون مع كل من يحب المشاركة.

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تفاصيل جديدة بشأن مشروع تحويل روايات نجيب محفوظ إلى "كوميكس"

واختتم:" كلنا نفكر ونبدع فيما نملك، تفكيرنا منصب حاليا على تحويل أعمال المفكر والكاتب الكبير مصطفى محمود ونجيب محفوظ ومن بعدهم سوف يأت الكثير من المشاهير.

الكوميكس ديوان للنشر أحمد القرملاوي نجيب محفوظ قصص مصورة أحمد خالد توفيق نبيل فاروق

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