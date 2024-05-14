تفاصيل جديدة بشأن مشروع تحويل روايات نجيب محفوظ إلى "كوميكس"

انتهت ديوان للنشر بالتعاون مع مركز المحروسة للنشر، من طبع رواية "اللص والكلاب" للأديب العالمي نجيب محفوظ، في شكل قصة مصورة "كوميكس"، وطرحت في معرض أبو ظبي للكتاب.

وتعتبر "اللص والكلاب" باكورة "كوميكس" أعمال أديب نوبل.

وقال مصادر من ديوان للنشر ومركز المحروسة لـ"الدستور"، إن هناك عملين بصدد الانتهاء منهما والعمل على طبعهما لاحقًا، وهما رواية ميرامار، ورواية أولاد حارتنا، وسيتم طبعهما ونشرهما بمجرد الانتهاء منهما.

تفاصيل مشروع كوميكس نجيب محفوظ

ومشروع كوميكس نجيب محفوظ هو مشروع كبير يهدف إلى تحويل أعمال الكاتب الكبير وصاحب نوبل إلى قصص مصورة وستطبع باللغتين العربية والإنجليزية، وهناك خطة أولية لتحويل 20 رواية كاملة لقصص مصورة.