الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

تفاصيل جديدة بشأن مشروع تحويل روايات نجيب محفوظ إلى "كوميكس"

نجيب محفوظ
نجيب محفوظ

انتهت ديوان للنشر بالتعاون مع مركز المحروسة للنشر، من طبع رواية "اللص والكلاب" للأديب العالمي نجيب محفوظ، في شكل قصة مصورة "كوميكس"، وطرحت في معرض أبو ظبي للكتاب.

وتعتبر "اللص والكلاب" باكورة "كوميكس" أعمال أديب نوبل.

محسن يونس لـ"الدستور": تحويل روايات نجيب محفوظ لـ كوميكس يكسبنا قراء لأدبه مستقبلا

وقال مصادر من ديوان للنشر ومركز المحروسة لـ"الدستور"، إن هناك عملين بصدد الانتهاء منهما والعمل على طبعهما لاحقًا، وهما رواية ميرامار، ورواية أولاد حارتنا، وسيتم طبعهما ونشرهما بمجرد الانتهاء منهما.

txt

ابنة نجيب محفوظ لـ«الدستور»: والدي وافق على تحويل أعماله "كوميكس" منذ عقود

تفاصيل مشروع كوميكس نجيب محفوظ

ومشروع كوميكس نجيب محفوظ هو مشروع كبير يهدف إلى تحويل أعمال الكاتب الكبير وصاحب نوبل إلى قصص مصورة وستطبع باللغتين العربية والإنجليزية، وهناك خطة أولية لتحويل 20 رواية كاملة لقصص مصورة.

ديوان للنشر مركز المحروسة للنشر اللص والكلاب قصة مصورة كوميكس أديب نوبل

مواد متعلقة

الأربعاء.. انطلاق فعاليات الدورة الثانية لمعرض زايد لكتب الأطفال

تنطلق غدًا.. 9 أفلام مجانية بقصر السينما ضمن برنامج مايو

أحمد المرسى يناقش "منروفيا" بالنيل الثقافية.. الأربعاء

بحضور المحافظ.. قصور الثقافة بأسيوط تحتفل بعيد العمال

محمد سلماوى ضيف صالون الأوبرا الثقافى.. الأربعاء

"أنا نجم من صنع الجمهور و"الشللية" لها جمهورها".. ممدوح وافي في أجرأ أحاديثه

ابنة نجيب محفوظ لـ«الدستور»: والدي وافق على تحويل أعماله "كوميكس" منذ عقود

"قصور الثقافة" تقدم 14 عرضًا مسرحيًا بالإسماعيلية وبورسعيد وشرم الشيخ مجانًا

الأكثر قراءة

عاجل| أسعار الذهب في مصر اليوم 14 مايو 2024.. بكام عيار 21؟

سيدة صدمها "لص الحوادث".. ابنتها ماتت في حادث الأوتوستراد وقال لها "انسي تليفونها"

سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 2024/5/14 بالجنيه والدولار

مانشستر سيتى يتحدى توتنهام لانتزاع قمة الدورى الإنجليزى من أرسنال

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 2024/5/14

نزوح 400 ألف من رفح الفلسطينية جراء تصاعد العدوان الإسرائيلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

ماجد حبته

زراعتنا.. غذاؤنا وغذاء العالم

د هند جاد

دكر وزدانى

إبراهيم عبدالفتاح

شباك قديم

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية

انضمام مصر للعدل الدولية يربك إسرائيل.. فما مصير كامب ديفيد؟