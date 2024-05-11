ابنة نجيب محفوظ لـ«الدستور»: والدي وافق على تحويل أعماله "كوميكس" منذ عقود

صدر العدد الأول من القصص المصورة لمشروع نجيب محفوظ الذي تصدره ديوان للنشر بالتعاون مع مركز المحروسة للنشر، وهو تحويل رواية اللص والكلاب كأول قصة مصورة “كوميكس” لأعمال نجيب محفوظ، وهناك نية لتحويل 20 عمل لأديب نوبل كدفعة أولى في عامين مقبلين، بعدها سيتم اختيار دفعة أخرى، وحول كل هذا التقت “الدستور” أم كلثوم نجيب محفوظ نجلة الكاتب المصري العظيم وتحاورت معها حول الكوميكس وطبعة ديوان وغيرها.

وعن تحويل الاعمال الروائية لقصص مصورة قالت أم كلثوم نجيب محفوظ: "في الحقيقة هم عرضوا علي الفكرة قبلها، ووافقت بالتأكيد نظرا لأن والدي نجيب محفوظ وافق عليها قبلا عندما عرض عليه المعلم تبسيط الروايات للأطفال، أنا رأيت هذا الشروع يشبه ذاك، فكلاهما مقصده واحد أن تنشر الروايات بوسيط آخر يناسب شريحة أخرى.

وأضافت ضمن سياق حوار مطول سينشر قريبًا في جريدة “حرف” الإلكترونية التابعة لمؤسسة الدستور: "لذلك فيمكنني ان أقول أن والدي رحمه الله وافق على خطة ديوان للكوميكس قبل عرضها بعقود، كان والدي يحب هذه الأمور ويوافق عليها بسهولة وبدون تعقيد، والكوميكس هو وسيلة مبسطة ونقل بالصورة ووضع البطل في وسيط آخر لا يشبه الدراما ولا الرواية لكنه وسيط مرسوم يمثل خطا قائما بذاته وهو ما أسعدني في الحقيقة".