السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أيام زمان

"أنا نجم من صنع الجمهور و"الشللية" لها جمهورها".. ممدوح وافي في أجرأ أحاديثه

ممدوح وافي
ممدوح وافي

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان ممدوح وافي، والذي ولد في 11 مايو من عام 1951 وتوفي في 17 أكتوبر 2004.

وكان الفنان ممدوح وافي قد تحدث عن رؤيته للجمهور وعن صعوده للسينما وغيرها في حوار أجرته معه مجلة الكواكب، يقول ممدوح وافي: أنا أعيش الدور ولا أميل لتصنيف الممثل، وقمت بعمل تراجيدي مثل عمرو بن العاص ودوري في فيلم “البيضة والحجر” مع أحمد زكي ومعالي زايد قمت فيه بدور صحفي وصولي ولن في المسرح يغلب على أدائي الطابع الكوميدي.

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وأضاف: "أقوم بأدوار ثانية في المسرحيات لكن المسالة هنا مختلفة، هناك نجم لدى الجمهور ونجم لدى الوسط "الشللية" وهو ما يسمى بنجم الموزع، أي أنه بطل قوة الدفع، وأنا عن نفسي أنا نجم صنعه الجمهور، وليس من صنع الموزعين.

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وأكمل ممدوح وافي: “الخروج عن النص له أنواع، هناك خروج عن الآداب العامة، وهناك خروج سياسي بلا معنى، وهناك خرج من داخل الشخصية فمن الممكن أن تضيف جملة أو تؤخر جملة، وهو شيء لا يضر بالعمل، لكن من يخرج عن النص والموضوع فهو عمل غير محبوب، ورصيد هذا الفنان بالتأكيد يقل، وعموما طالما هو خروج عن النص فهو شيء خارج عما هو له”.

ممدوح وافي مجلة الكواكب عمرو بن العاص فيلم البيضة والحجر الشللية وافي

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