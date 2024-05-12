بحضور المحافظ.. قصور الثقافة بأسيوط تحتفل بعيد العمال

نظم قصر ثقافة أسيوط،، احتفالية بمناسبة عيد العمال ضمن برنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

أحيا الحفل فرقة أسيوط للتخت الشرقي بقيادة المايسترو حسام حسني، قدمت خلاله باقة من الأغاني الطربية، وذلك بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، ولفيف من القيادات الثقافية، والتنفيذية والشعبية.

وخلال كلمته توجه محافظ أسيوط بالشكر القائمين على تنظيم تلك الاحتفالية الخاصة بتكريم المتميزين من القيادات العمالية والنقابية بالمحافظة، مؤكدا ضرورة التكاتف والتفاني في العمل كل في موقعه استكمالا لمسيرة التنمية في البلاد.

من ناحيته أشاد رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، بالمشروعات التنموية التى تحققت على أرض الواقع في القطاعات كافة، والتي تُظهر قيمة العامل المصري ومدى تفانيه في عمله.

كما توجه عبد الناصر بكر رئيس الاتحاد المحلي لعمال أسيوط، في كلمته بالشكر لجميع العاملين وخاصة عمال المحافظة الذين ساهموا في إنجاح المشروعات القومية المقدمة من أجل بناء الجمهورية الجديدة.

وتواصلت فعاليات الحفل المقام بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، من خلال فرع ثقافة أسيوط، بعرض فيلم تسجيلي

بمناسبة عيد العمال وآخر عن الإنجازات التي شهدتها الدولة خلال الآونة الأخيرة.



واختتم اليوم بتكريم عدد من العمال المتميزين من مختلف الشركات والقطاعات، وأعضاء مجلس الاتحاد المحلي لعمال أسيوط، وقدامى النقابيين ورؤساء اللجان النقابية، تقديرا لجهودهم، وذلك في حضور ياسر مكي نائب رئيس الاتحاد المحلي لعمال أسيوط، علي سيد وكيل وزارة العمل بالمحافظة، المهندس محسن محمود رئيس قطاع توزيع كهرباء أسيوط جنوب، وأحمد عبد العاطي رئيس اتحاد عمال الوادى الجديد، ولفيف من الصحفيين وأعضاء مجلس النواب.