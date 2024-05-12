"قصور الثقافة" تصدر "السينما وحضارة مصر القديمة" لحسين عبد البصير وسامي حلمي

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، كتاب "السينما وحضارة مصر القديمة"، للروائي وعالم الآثار دكتور حسين عبد البصير والمؤرخ السينمائي سامي حلمي ضمن سلسلة "آفاق السينما"، وغلاف الكتاب من تصميم الفنانة إنجي عبد المنعم.

يوثق الأفلام عن مصر القديمة

وقال دكتور حسين عبد البصير، في تصريحات خاصة لــ “الدستور”: الكتاب يتكون من عدة موضوعات، وهي “سحر السينما، ومجدي عبد الرحمن يوثق الأفلام عن مصر القديمة، والجهات المنتجة للأفلام عن مصر القديمة، والفرسان المصريون والسينما عن مصر القديمة، وسعد نديم.. الرائد، والأخوة التلمساني.. المبدعون، وكامل التلمساني.. المُعلم، وحسن التلمساني.. ساحر الصورة، وعبد القادر التلمساني.. المثقف، وشادي عبد السلام.. المتفرد، وسمير عوف.. المتصوف، وجون فيني.. ينابيع الشمس، وأحمد فؤاد درويش.. الفرعون، وهاني لاشين.. المتوهج دومًا، والسينما المستقلة”.

قصص مصرية قديمة صالحة للسينما

وأضاف عبد البصير: كما يحتوى الكتاب على موضوعات أخرى مثل وأحمد عبد العليم قاسم و"جاري تحقيق الحلم"، والمتحف المصري الكبير جاري تحقيق الحلم، وداليا العبد و"روح أخناتون"، وأخناتون الملك الموحد، ومحمد صلاح وزوسر وإيمحتب وسفراء الحضارة، والأفلام التسجيلية الأجنبية عن مصر القديمة، والأفلام المصرية الروائية الطويلة عن مصر القديمة، والأفلام الأجنبية الروائية الطويلة عن مصر القديمة، وقصص مصرية قديمة صالحة للسينما، والسينما في مصر القديمة، والسينما العالمية والآثار وعلماء الآثار، واستعادة هوية مصر القديمة بالسينما، وخلود السينما، والمراجع العربية والمترجمة والمراجع الأجنبية ومواقع على الإنترنت، وخريطة مصر القديمة، والتسلسل الزمني لتاريخ مصر القديمة.

فن التواصل مع المتلقي مباشرة

ويقول المؤلفان في مقدمة الكتاب: "احتفظ فن السينما، منذ لحظة الميلاد وإلى الآن، بالسحر والبريق اللذين لا يقاومان؛ إذ أنه فن التواصل مع المتلقي مباشرة، ومنذ اللحظة الأولى، هو الفن المبهر يحقق المتعة للمشاهد ويغذي العقول ويرتقي بالمشاعر. وكانت لحظة ميلاد هذا الفن الساحر في 28 ديسمبر 1895 ميلادية عندما قدم الأخوان أوجست ولويس لوميير عروضهما الأولى في المقهى الهندي بالجراند كافيه بشارع كابوسين وسط باريس. ومن خلال مجموعة من الأفلام القصيرة التي لا تستغرق أقل من دقائق، أحدثا حالة من الانبهار الشديد بذلك الفن الوليد. وتركا لدى المشاهد أثرًا عظيمًا. وتعلقنا بهذا الفن الساحر منذ ذلك الحين إلى وقتنا الحالي."

والدكتور حسين عبد البصير هو عالم آثار وروائي وكاتب مصري، وعضو اتحاد كتاب مصر، ألف عددًا كبيرًا من الكتب والمقالات العلمية والروايات والقصص مثل "خنوم"، و"أوشتاتا"، و"سحر الإسكندرية"، و"كتاب الأسرار"، وغيرها.

وصدر له باللغة الإنجليزية "الصورة والصوت في مصر الصاوية". وألف كتاب "العيش للأبد: تمثيل الذات في مصر القديمة" مع مجموعة من أهم علماء المصريات في العالم. ويكتب الدراما للسينما والتليفزيون. وكتب فيلم "زوسر وإيمحتب: ثنائية الملك والعبقري".

أما الكتاب “سامي حلمي”، فهو عضو اتحاد كتاب مصر، ونائب رئيس مجلس إدارة أتيليه الإسكندرية سابقًا، وعضو مؤسس جماعة الفن السابع بالإسكندرية عام 1977، وعضو مؤسس جماعة نادى الفيلم بالإسكندرية عام 1984. وعضو جماعة الفنانين والكتاب (أتيليه الإسكندرية)، ومن أبرز أعماله كتاب (الشخصية السكندرية في السينما المصرية) عن إصدارات مكتبة الإسكندرية، كما ألف كتاب السينما المصرية الصامتة، عن المجلس الأعلى للثقافة، وكتاب مدرسة الإسكندرية في التصوير السينمائي، وكتاب بدايات السينما المصرية من إصدارات سلسلة آفاق السينما بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وكتاب كلام في السينما، وكتاب "إبراهيم الدسوقي والفن السابع " وغيرها.