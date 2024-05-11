السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

"قصور الثقافة" تقدم 14 عرضًا مسرحيًا بالإسماعيلية وبورسعيد وشرم الشيخ مجانًا

صورة احد العروض
صورة احد العروض

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، تقديم عروض الموسم المسرحي الحالي بجميع المحافظات، حيث تقدم 14 عرضًا مسرحيًا مجانًا لمحافظات إقليم القناة وسيناء الدلتا الثقافي، بدءًا من اليوم السبت وحتى 24 مايو الحالي.

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تفاصيل العروض المقدمة

تقام جميع العروض في التاسعة مساءً، ومن المقرر أن تشهدها لجنة التحكيم المكونة من الفنانة وفاء الحكيم، الناقدة أمل ممدوح، ومهندس الديكور محمود جمال، وهي إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، وتقدم بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله.

ويشهد قصر ثقافة الإسماعيلية العروض المسرحية التابعة لفرعي ثقافة السويس والإسماعيلية، وتبدأ اليوم مع العرض "الرابع والثمانون" لفرقة القصر، إخراج محمد حامد، وتقدم فرقة قصر ثقافة التل الكبير غدًا الأحد العرض المسرحي "موال على شط القنال" تأليف وإخراج محمد زناتي، وتقدم فرقة القومية بالإسماعيلية يوم الإثنين 13 مايو عرض "اتجاه واحد" إخراج معتز مدحت، وفي اليوم التالي تقدم فرقة بيت ثقافة القنطرة شرق مسرحية "العربة" إخراج إسلام عبدالهادي، وتقدم فرقة الشيخ زايد عرضه "ابن الإيه" يوم الأربعاء 15 مايو إخراج أحمد كمال، فيما تقدم فرقة بيت ثقافة فيصل بالسويس العرض المسرحي "غائب لا يعود" يوم الخميس 16 مايو، إخراج محمود عثمان.

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أما قصر ثقافة بورسعيد فيشهد العروض المسرحية الخاصة بفرعي ثقافة شمال سيناء وبورسعيد، وتبدأ يوم الجمعة 17 مايو مع مسرحية "سحاب رمادي" لفرقة قصر ثقافة بورسعيد إخراج أيمن عادل، وتقدم فرقة قصر ثقافة العريش عرضها "حواديتنا" في اليوم التالي إخراج أسعد الملكي، وفي يوم الأحد 19 مايو تقدم فرقة العريش القومية العرض المسرحي "اتحاد ملاك القمر" سينوغرافيا وإخراج يوسف وهدان، ويشهد يوم الإثنين 20 مايو عرضًا بعنوان "الحياة حدوتة" لفرقة بورفؤاد، سينوغرافيا وإخراج عمرو عجمي، وتقدم فرقة بورسعيد النوعية في اليوم التالي عرضها "حالة طوارئ" إخراج محمد سالم، وفي يوم الأربعاء تقدم فرقة بورسعيد القومية مسرحية "جميلة" إخراج أحمد يسري.

ويوم الخميس 23 مايو تقدم فرقة قصر ثقافة طور سيناء العرض المسرحي "المقبرة" إخراج جمال مهران على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، ويشهد المسرح نفسه ختام العروض يوم الجمعة 24 مايو مع عرض "زيارة السيدة العجوز" لفرقة قصر ثقافة شرم الشيخ إخراج محمد علي إبراهيم.

وتشهد أنشطة هيئة قصور الثقافة فعاليات متعددة ومكثفة خلال الفترة الأخيرة ضمن عروض الموسم المسرحي الحالي، وعروض السينما، بجانب احتفالات أعياد الربيع، وعيد العمال وغيرها من الفعاليات التي تلقى إقبالًا وتفاعلًا كبيرًا بالمحافظات.

صورة احد العروض
صورة احد العروض
صورة احد العروض
صورة احد العروض
صورة احد العروض
صورة احد العروض
صورة احد العروض
صورة احد العروض
صورة احد العروض
صورة احد العروض
صورة احد العروض
صورة احد العروض
صورة احد العروض
صورة احد العروض
صورة احد العروض
صورة احد العروض

صورة احد العروض
صورة احد العروض
صورة احد العروض
صورة احد العروض
صورة احد العروض
صورة احد العروض
صورة احد العروض
صورة احد العروض
صورة احد العروض
صورة احد العروض
صورة احد العروض
صورة احد العروض
الهيئة العامة لقصور الثقافة عروض الموسم المسرحى 14 عرضا مسرحيا مجانيا إقليم القناة وسيناء الدلتا الثقافي العروض الفنانة وفاء الحكيم الناقدة أمل ممدوح مهندس الديكور محمود جمال الإدارة العامة للمسرح سمر الوزير

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