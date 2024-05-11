السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

غدًا.. قصور الثقافة تطلق ورشة "ابدأ حلمك" للدراسات السينمائية بالإسكندرية

شعار قصور الثقافة
شعار قصور الثقافة

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، غدًا الأحد، ورشة "ابدأ حلمك"، في الدراسات السينمائية الحرة، بالمجان بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، وتستمر حتى 18 مايو الجاري، ضمن برامج وزارة الثقافة.

بالتعاون مع "قصور الثقافة".. مكتبة مصر العامة تحتفل بعيد ميلادها بفعاليات متنوعة

برنامج الورشة

تتضمن الورشة محاضرات في فنون السينما في مجال السيناريو، ويحاضر بها كل من الفنان تامر عبدالمنعم، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والدكتور أشرف محمد، أستاذ السيناريو بالمعهد العالي للسينما، بواقع تقديم محاضرتين يوميا، وتختص المحاضرة الأولى بأساسيات كتابة السيناريو، وتقدم في تمام الثانية عشرة مساءً، والمحاضرة الثانية خاصة بمبادئ الإخراج.

txt

ورش حكي للأطفال وحوار ثقافي مع الفلاحين في قصور ثقافة الإسماعيلية

تنفذ الورشة بإشراف الإدارة العامة للثقافة السينمائية وبالتعاون مع فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، وإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وتأتي ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، المعد في ضوء الاهتمام بنشر الثقافة السينمائية من خلال الاستعانة بأكاديميين ومتخصصين في هذا المجال.

قصور الثقافة إبدأ حلمك ورشة أبدأ حلمك الدراسات السينمائية الحرة برامج وزارة الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني فنون السينما

مواد متعلقة

نجم والفيل والبسيوني.. نادي القصة يكرم الفائزين بجوائز عربية.. السبت

متخصصون حول أدب الأطفال: لسنا ضد الكتاتيب لكنها تظل وسيلة بجانب انفتاح الفكر

غدًا.. نادى القصة يناقش علاقة الأدب بالتاريخ فى بيت الست وسيلة

تنطلق غدا السبت.. 19 عرضا مسرحيا مجانيا لقصور الثقافة بأسيوط

فرقة المركز الثقافى بطنطا تقدم العرض المسرحى "يا عزيز عينى"

ثقافة الكراهية نتاج فكر متطرف.. تفاصيل نقاش حول المواطنة بـ"الأعلى للثقافة"

ورشة الزيتون تستضيف ندوة حول الشاعر مأمون الشناوى.. الإثنين المقبل

"العاملين بالصحافة" تكرم رئيس هيئة قصور الثقافة فى احتفالية عيد العمال (صور)

الأكثر قراءة

اتهام جديد ينتظر عصام صاصا بعد ثبوت تعاطيه للمخدرات.. والعقوبة المتوقعة

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

كشفها الطب الشرعي.. ما المخدرات التي تعاطاها عصام صاصا قبل حادث الدائري؟

موقف كولر من رحيل محمد الشناوى عن الأهلى خلال الميركاتو الصيفى

عمارة رشدى.. من "مسرح الرعب" إلى تحفة معمارية (صور)

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

ماجد حبته

توريط هاريسون فورد!

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

صور

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

انطلاق فعاليات هاف مارثون مدينتي بمشاركة 3000 مشارك من 55 جنسية

جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يستعد لشن غارة عسكرية على "جباليا" فى شمال غزة

مسئولان إسرائيليان: السنوار موجود داخل أنفاق خان يونس وليس فى "رفح"

أماكن محدودة.. كيف ستصل المساعدات إلى غزة بعد توقف المعابر؟