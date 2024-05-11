غدًا.. قصور الثقافة تطلق ورشة "ابدأ حلمك" للدراسات السينمائية بالإسكندرية

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، غدًا الأحد، ورشة "ابدأ حلمك"، في الدراسات السينمائية الحرة، بالمجان بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، وتستمر حتى 18 مايو الجاري، ضمن برامج وزارة الثقافة.

برنامج الورشة

تتضمن الورشة محاضرات في فنون السينما في مجال السيناريو، ويحاضر بها كل من الفنان تامر عبدالمنعم، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والدكتور أشرف محمد، أستاذ السيناريو بالمعهد العالي للسينما، بواقع تقديم محاضرتين يوميا، وتختص المحاضرة الأولى بأساسيات كتابة السيناريو، وتقدم في تمام الثانية عشرة مساءً، والمحاضرة الثانية خاصة بمبادئ الإخراج.

تنفذ الورشة بإشراف الإدارة العامة للثقافة السينمائية وبالتعاون مع فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، وإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وتأتي ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، المعد في ضوء الاهتمام بنشر الثقافة السينمائية من خلال الاستعانة بأكاديميين ومتخصصين في هذا المجال.