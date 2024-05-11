بيت الشعر العربي ودار الأوبرا المصرية يحتفلان بيوم الشعر العربي غدًا

يحتفل بيت الشعر العربي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة ا.د. وليد قانوش، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة ا.د. لمياء زايد، في السابعة مساء غد الأحد (12 مايو) بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

وفي هذا الصدد تقام أمسية شعرية بمناسبة احتفال منظمة "الإلكسو" بيوم الشعر العربي، وذلك في المسرح الصغير بدار الأوبرا.

يشارك في الأمسية الشعراء: فارس خضر، وعماد غزالي، وشيرين العدوي، وعبدالرحمن مقلد، ومحمد عرب صالح. ويديرها الشاعر والإعلامي محمود شرف.

وتشهد الأمسية الاحتفال بكل من الشاعر السوري "صقر عليشي"، والشاعر الليبي المجاهد "سليمان الباروني" اللذين اختارتهما الإلكسو شعراء الدورة العاشرة لليوم الشعر العربي، وكذلك بالموريتاني محمد المختار ولد أباه، والمغربي الدكتور عبد الإله بلقريز، اللذين اختارتهما الإلكسو رمزين للثقافة العربية لعام 2024.