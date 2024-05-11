السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

بيت الشعر العربي ودار الأوبرا المصرية يحتفلان بيوم الشعر العربي غدًا

بيت الشعر العربي
بيت الشعر العربي

يحتفل بيت الشعر العربي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة ا.د. وليد قانوش، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة ا.د. لمياء زايد، في السابعة مساء غد الأحد (12 مايو) بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

وفي هذا الصدد تقام أمسية شعرية بمناسبة احتفال منظمة "الإلكسو" بيوم الشعر العربي، وذلك في المسرح الصغير بدار الأوبرا.

يشارك في الأمسية الشعراء: فارس خضر، وعماد غزالي، وشيرين العدوي، وعبدالرحمن مقلد، ومحمد عرب صالح. ويديرها الشاعر والإعلامي محمود شرف.

وتشهد الأمسية الاحتفال بكل من الشاعر السوري "صقر عليشي"، والشاعر الليبي المجاهد "سليمان الباروني" اللذين اختارتهما الإلكسو شعراء الدورة العاشرة لليوم الشعر العربي، وكذلك بالموريتاني محمد المختار ولد أباه، والمغربي الدكتور عبد الإله بلقريز، اللذين اختارتهما الإلكسو رمزين للثقافة العربية لعام 2024.

صورة الامسية
بيت الشعر العربي دار الأوبرا المصرية الأوبرا الالكسو الشعر العربي

مواد متعلقة

غدًا.. قصور الثقافة تطلق ورشة "ابدأ حلمك" للدراسات السينمائية بالإسكندرية

نجم والفيل والبسيوني.. نادي القصة يكرم الفائزين بجوائز عربية.. السبت

متخصصون حول أدب الأطفال: لسنا ضد الكتاتيب لكنها تظل وسيلة بجانب انفتاح الفكر

غدًا.. نادى القصة يناقش علاقة الأدب بالتاريخ فى بيت الست وسيلة

تنطلق غدا السبت.. 19 عرضا مسرحيا مجانيا لقصور الثقافة بأسيوط

فرقة المركز الثقافى بطنطا تقدم العرض المسرحى "يا عزيز عينى"

ثقافة الكراهية نتاج فكر متطرف.. تفاصيل نقاش حول المواطنة بـ"الأعلى للثقافة"

ورشة الزيتون تستضيف ندوة حول الشاعر مأمون الشناوى.. الإثنين المقبل

الأكثر قراءة

اتهام جديد ينتظر عصام صاصا بعد ثبوت تعاطيه للمخدرات.. والعقوبة المتوقعة

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

كشفها الطب الشرعي.. ما المخدرات التي تعاطاها عصام صاصا قبل حادث الدائري؟

موقف كولر من رحيل محمد الشناوى عن الأهلى خلال الميركاتو الصيفى

عمارة رشدى.. من "مسرح الرعب" إلى تحفة معمارية (صور)

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

ماجد حبته

توريط هاريسون فورد!

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

صور

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

انطلاق فعاليات هاف مارثون مدينتي بمشاركة 3000 مشارك من 55 جنسية

جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يستعد لشن غارة عسكرية على "جباليا" فى شمال غزة

مسئولان إسرائيليان: السنوار موجود داخل أنفاق خان يونس وليس فى "رفح"

أماكن محدودة.. كيف ستصل المساعدات إلى غزة بعد توقف المعابر؟