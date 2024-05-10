الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

فرقة المركز الثقافي بطنطا تقدم العرض المسرحي "يا عزيز عيني"

العرض المسرحي يا
العرض المسرحي "يا عزيز عيني

قدمت فرقة المركز الثقافي بطنطا، العرض المسرحي "يا عزيز عيني"، على مسرح المركز، ضمن عروض الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة بمحافظة الغربية، في إطار برامج وزارة الثقافة.

دارت أحداث العرض المسرحي، في إطار فانتازيا أسطورية تحكي عن إيزيس وأوزيريس بمنظور مغاير يربط بين عالم الأساطير المصرية القديمة وواقعنا الحالي، حيث استمد النص عناصره من الثقافة المصرية العريقة بشقيها القديم والمعاصر.

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"يا عزيز عيني" تأليف وأشعار طارق عمار، وإخراج أحمد عصام، دراما استعراضية إبراهيم كابو، ديكور وأزياء د. أحمد عبد العزيز، موسيقى تصويرية أحمد عفيفي، ألحان وتوزيع موسيقي محمد صلاح.

حضر العرض لجنة التحكيم المكونة من المخرج جلال عثمان، الناقد د. محمد زعيمة، د. مصطفى التهامي. والعرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وقدم ضمن عروض إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش.

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وانطلقت عروض فرع ثقافة الغربية الثلاثاء الماضي بعرض "تمارة" لفرقة قصر ثقافة طنطا المسرحية، ثم عرض "ثورة الفلاحين" لفرقة قصر ثقافة غزل المحلة، على مسرح شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، وتختتم العروض مساء اليوم الجمعة بعرض "لا" لفرقة الغربية القومية المسرحية بمسرح المركز الثقافي بطنطا.

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