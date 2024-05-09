الخميس 09 مايو 2024
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الثقافة

وزيرة الثقافة تشهد فعاليات افتتاح الدورة 33 من معرِض الدوحة للكتاب (صور)

وزيرة الثقافة خلال
وزيرة الثقافة خلال فعاليات الدورة 33 من معرِض الدوحة الدُولي

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، انطلاق فعاليات الدورة 33 من معرِض الدوحة الدُولي للكتاب،  والذي افتتحه رئيس الوزراء -وزير الخارجية القطري- الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بمشاركة عدد من وزراء الثقافة العرب، يتقدمهم السيد، ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد، وزير الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عمان، والذي تحل بلاده "ضيف شرف" المعرِض هذا العام.

وأعربت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عن سعادتها بالمشاركة، وقالت: "يأتي حرص وزارة الثقافة المصرية على المشاركة بالمعرض،  تجسيدًا حقيقيًا لإيمانها بأهمية التعاون العربي الثقافي المشترك الذي نسعى لتعزيزه، من خلال تبادل الخبرات، والتنسيق بشأن المشاركة في تنظيم الفعاليات الثقافية التبادلية، وكذلك دعم مجالات الإنتاج المشترك والنشر والترجمة، وإقامة الفعاليات والمعارض والمهرجانات التي تُسهم جميعها في إحداث التقارب البناء بين شعوبنا العربية.

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محمد سلماوى يشيد بحوار جريدة "الدستور" مع وزيرة الثقافة

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وزيرة الثقافة في زيارة لبيت العود العربي في أبوظبي لتعزيز التعاون

ويشارك في المعرِض  أكثر من 515  دار نشر من 42 دولة، وتُشارك مصر خلاله بنحو 60 دار نشر، في مقدمتها، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  والتي تشارك بأكثر من 350 عنوانًا من إصداراتها،  منها: "مؤلفات طه حسين، سلسلة التراث الحضاري، الخط الكوني، موسوعة تحسين الخطوط، كتاب الأغاني، سلسلة ديوان الشعر المصري، سلسلة الجوائز، الأعمال الكاملة من تراث أستاذ الجيل أحمد لطفى السيد، فجر الضمير، موسوعة مصر القديمة، موسوعة وصف مصر"، وغيرها.

ويتضمن برنامج المعرض جلسات أدبية وفكرية ضمن الصالون الثقافي، وحفلات لتدشين أحدث الإصدارات، وسلسلة من الندوات والمحاضرات والأمسيات الشعرية والعروض المسرحية التي يحتضنها المسرح الرئيسي، فضلًا عن تخصيص أجنحة للفنون التشكيلية، والخط العربي، وأنشطة الطفل، وإقامة معرض للصور الفوتوغرافية تحت عنوان "اقرأ" في جناح مركز قطر للتصوير.

وتشارك الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، بما يقرب من 350 عنوانًا، في الدورة الثالثة والثلاثين من معرض الدوحة الدُولي، الذي انطلقت فعالياته اليوم، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة المصرية.

وتقدم الهيئة في معرض الدوحة إصدارات مشروع استعادة طه حسين والذي يضم أكثر من 17 عنوانًا من مؤلفات عميد الأدب العربي، وإصدارات سلسلة التراث الحضاري، وموسوعة تحسين الخطوط، والخط الكوفي، وكتاب الأغاني في 24 جزءًا، وسلسلة ديوان الشعر المصرى، وسلسلة الجوائز، والأعمال الكاملة لكل من جمال الغيطاني، وصلاح عبدالصبور، وثروت عكاشة، إلى جانب إصدارات أحمد لطفي السيد، وفجر الضمير، وأبوالهول، وموسوعة مصر القديمة، لعالم المصريات الدكتور سليم حسن، وموسوعة وصف مصر، وإصدارات سلسلة حكايات النصر.

نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وزراء الثقافة العرب معر ض الدوحة الد ولي للكتاب دار نشر

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