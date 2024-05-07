الثلاثاء 07 مايو 2024
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الثقافة

"العاملين بالصحافة" تكرم رئيس هيئة قصور الثقافة فى احتفالية عيد العمال (صور)

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

كرّمت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، خلال احتفالية النقابة بعيد العمال، اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد والتي أقيمت بعنوان "عمال مصر.. على طريق التنمية".

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وأهدى مجدي البدوي رئيس النقابة درع النقابة لرئيس الهيئة تقديرا لجهوده المبذولة في العمل الثقافي، كما كرمت النقابة الزميلين عبدالسلام محمود وسهير محمود من العاملين بالهيئة، وتضمنت الاحتفالية تكريم مجموعة من العاملين المتميزين، وعدد من القيادات العمالية.

وأعرب البسيوني عن سعادته بهذا التكريم مقدما شكره وتقديره لنقابة العاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، وما تقوم به من خدمات جليلة، وقدم شكره للعاملين بهيئة قصور الثقافة وجهودهم المقدرة في تأدية رسالة المؤسسة.

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وأكد البدوي أن عمال مصر هم أساس التنمية، وأن مصر ستظل رائدة بعمالها، معلنًا إنشاء مركز للتدريب تابع للنقابة ليكون نموذجا للتعامل مع مهن المستقبل.

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الهيئة العامة لقصور الثقافة عيد العمال اتحاد العمال عمال مصر على طريق التنمية قصور الثقافة مجدي البدوي

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