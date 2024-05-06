الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

تنطلق الأربعاء.. 6 عروض مسرحية مجانية لـ"قصور الثقافة" في روض الفرج

قصر ثقاففة روض الفرج
قصر ثقاففة روض الفرج

ضمن برامج وزارة الثقافة، تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عروضها المسرحية بإقليم القاهرة الثقافي بتقديم 6 مسرحيات مجانية، بدءًا من بعد غد الأربعاء، ضمن عروض الموسم المسرحي الحالي.

ويستعد قصر ثقافة روض الفرج لاستقبال العروض المسرحية لفرع ثقافة القاهرة لمدة 6 ليال، تبدأ مع عرض "إلكترا" لفرقة القاهرة القومية إعداد وإخراج خالد العيسوي، وفي يوم الخميس 9 مايو تقدم فرقة قصر ثقافة السلام عرضها "حزام ناسف" إخراج إسلام محمد، وفي يوم الجمعة 10 مايو تقدم فرقة قصر ثقافة عين حلوان عرض "العادلون" للمخرج محمد فاضل، أما عرض "الطاحونة الحمراء" لفرقة القاهرة المسرحية فيقدم يوم السبت 11 مايو، إخراج حسام التوني، وفي يوم الأحد 12 مايو تقدم فرقة قصر ثقافة روض الفرج العرض المسرحي "عطيل" إخراج علي عثمان، وتختتم العروض يوم الاثنين 13 مايو مع مسرحية "باراڤان" لفرقة قصر ثقافة حي الأسمرات، تأليف وإخراج ماهر الحجار.

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تقام جميع العروض في التاسعة مساءً، ومن المقرر أن تشهدها لجنة التحكيم المكونة من المخرج الناقد أحمد خميس، المخرج محمد جبر، ومهندس الديكور أحمد نور الدين، وهي إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتقدم بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي.

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عروض مسرحية 

وسبق وقدمت هيئة قصور الثقافة 15 عرضا مسرحيا خلال الأسبوعين الماضيين، ضمن عروض إقليم القاهرة الكبرى، منها 5 عروض بفرع ثقافة القليوبية وهي "مشعلو الحرائق" تأليف ماكس فريش، إخراج أشرف فجل، "أبواب تونس" تأليف بكري عبد الحميد، إخراج منال عامر، "حصاد النار" تأليف إبراهيم الرفاعي، إخراج محمود فايد، "زيارة مفتش الشرطة" إخراج شادي بحيري، و"قضية ذهب الحمار" تأليف سعيد حجاج، إخراج أشرف عبد الجواد، بجانب 5 عروض أخرى شهدها فرع ثقافة بني سويف وهي "ماكبث" لوليام شكسبير، إخراج رامي محمد، "ابن الريح" إعداد منصور مكاوي، إخراج كمال عثمان، "سلطان الحرافيش" تأليف د. طارق عمار، إخراج محمود أبو الغيط، "المنفى" إخراج حسام قشوة، و"أحداث لا تمت للواقع" تأليف محمد السوري، إخراج أحمد عبد الباسط، وقدم فرع ثقافة الجيزة عروضه بمسرح السامر  وهي "مهاجر" تأليف چورچ شحادة، إخراج نور عفيفي، "في هذه الليلة" تأليف مؤمن عبده، إخراج وليد شحاتة، "عيون بهية" تأليف بكري عبد الحميد، إخراج محمد صابر، "السبعة أخوات" تأليف وإخراج محمد الأباصيري، و"نجونا بأعجوبة" تأليف ثورنتون وايلدر، وإخراج عمر لطفي.

وتشهد أنشطة هيئة قصور الثقافة فعاليات متعددة ومكثفة خلال الفترة الأخيرة ضمن عروض الموسم المسرحي الحالي، وعروض السينما، بجانب احتفالات أعياد الربيع، وعيد العمال وغيرها من الفعاليات التي تلقى إقبالا وتفاعلا كبيرا بالمحافظات.

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قصر ثقافة روض الفرج ثقافة أبواب تونس ماكبث الهيئة العامة لقصور الثقافة العروض المسرحية

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