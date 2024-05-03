صفاء النجار توقع "مقامات الغضب" في معرض أبو ظبي للكتاب غدا

ضمن فعاليات معرض أبو ظبي للكتاب تحل الروائية والكاتبة المصرية صفاء النجار ضيفة على جناح الدار المصرية اللبنانية لتوقيع روايتها الأخيرة الصادرة عن نفس الدار تحت عنوان "مقامات الغضب" غدا السبت في تمام السادسة مساء.

وتدور الرواية حول عائلة لا يعرف أفرادها الاتزان، فيقفون على طرفي النقيض، إما التمرد والغضب أو الخنوع والاستسلام، وكلٌّ يدفع الثمن، يخافون الفشل، لكن الانكسار هو الفخ الذي يقعون فيه، تتقاطع مصائر الشخوص مع مصير الوطن في لحظات سياسية واجتماعية حرجة، حيث يمتزج الحب بالخيانة، الأمومة بالعجز، اليقين بالشك، الإيمان بالإلحاد، ويشكل الغضب الممزوج بالوجع الوعي بالحياة، تتناوب مقامات الغضب بأصوات شخصياتها ما بين المغامرة والحيرة والترقب والترحال.

أما عن الدكتورة صفاء النجار، فهي روائية وقاصة مصرية حاصلة على الدكتوراه من كلية الإعلام "2016"- جامعة القاهرة، كما حصلت على ماجستير إعلام "2011"- قسم راديو وتليفزيون، كلية الإعلام- جامعة القاهرة.

وعملت مدرسًا بقسم الإذاعة والتليفزيون- كلية الإعلام- الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات "2019- 2021"، كما عملت مدرسًا بقسم الإذاعة والتليفزيون- كلية الإعلام- جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا "2022". وهي المحرر الأدبي لجريدة الدستور المصرية.

من مؤلفاتها "البنت التي سرقت طول أخيها" مجموعة قصصيةـ دار ميريتـ القاهرة 2004، "استقالة ملك الموت" رواية - دار شرقيات- القاهرة- أغسطس 2005، "حسن الختام" رواية- دار رؤية- القاهرة- مارس 2014، "الحور العين تفصص البسلة" مجموعة قصصية- دار روافد- القاهرة- 2017، "الدرويشة" مجموعة قصصية- دار بتانة- القاهرة- 2020".