مجدى يعقوب يُناقش "جراح خارج السرب" بمعرض أبوظبى للكتاب اليوم

يحل الجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب، ضيفًا على معرض أبو ظبي للكتاب، اليوم السبت؛ لمناقشة كتابه الصادر حديثًا عن الدار المصرية اللبنانية تحت عنوان "مجدي يعقوب.. جراح خارج السرب".

الكتاب يناقشه الدكتور عمر الفلاسي، استشاري أمراض القلب، ويتحدث الدكتور مجدي يعقوب، ويدير الندور أحمد رشاد، المدير التنفيذي للدار المصرية اللبنانية.

مجدي يعقوب صاحب الريادة في الطب الحيوي

الدكتور مجدي يعقوب بحسب مقدمة السيدة ماري آرتشر للكتاب عبقري، مغامر، طبيب ملهِم، جرَّاح قلب رائد، عالم صاحب ريادة في الطب الحيوي، صديق رؤساء وملوك ووزراء وفقراء وبائسين، حاصل على قلادة النيل، وزميل للجمعية الملكية، وحاصل على وسام الاستحقاق، وهو على رأس ذلك كله ذو أعمال إنسانية عظيمة.

الكتاب يحكي سيرة رجل متواضع عظيم، عاش يراكم المعرفة مثلما عاش كثير من الناس غيره يراكمون الثروة. هو طبيب يُعلي قيمة المجتمع، ويؤمن بالنضال من أجل عالم أكثر إنصافًا.

والدكتور مجدي يعقوب محب لأسرته، يطيب له أن يجتمع هو وأصدقاؤه على طعام، وكثيرًا ما يستمع إلى الموسيقى، وبخاصَّة الكلاسيكية، ويزرع الورد في قطعة أرض عنده، وفي نفسه ولع خفي بالسيارات السريعة، ولو أن أسرته تشكِّك في ثقته الراسخة بمهاراته في قيادتها.