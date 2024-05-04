السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

مجدى يعقوب يُناقش "جراح خارج السرب" بمعرض أبوظبى للكتاب اليوم

مجدي يعقوب
مجدي يعقوب

يحل الجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب، ضيفًا على معرض أبو ظبي للكتاب، اليوم السبت؛ لمناقشة كتابه الصادر حديثًا عن الدار المصرية اللبنانية تحت عنوان "مجدي يعقوب.. جراح خارج السرب".

"هيا بنا يا رفاق".. ما هى طقوس مجدى يعقوب داخل غرفة العمليات؟

الكتاب يناقشه الدكتور عمر الفلاسي، استشاري أمراض القلب، ويتحدث الدكتور مجدي يعقوب، ويدير الندور أحمد رشاد، المدير التنفيذي للدار المصرية اللبنانية.

مجدي يعقوب صاحب الريادة في الطب الحيوي

الدكتور مجدي يعقوب بحسب مقدمة السيدة ماري آرتشر للكتاب عبقري، مغامر، طبيب ملهِم، جرَّاح قلب رائد، عالم صاحب ريادة في الطب الحيوي، صديق رؤساء وملوك ووزراء وفقراء وبائسين، حاصل على قلادة النيل، وزميل للجمعية الملكية، وحاصل على وسام الاستحقاق، وهو على رأس ذلك كله ذو أعمال إنسانية عظيمة.

txt

منى الشاذلى تكشف تفاصيل مذكرات الدكتور مجدى يعقوب

الكتاب يحكي سيرة رجل متواضع عظيم، عاش يراكم المعرفة مثلما عاش كثير من الناس غيره يراكمون الثروة. هو طبيب يُعلي قيمة المجتمع، ويؤمن بالنضال من أجل عالم أكثر إنصافًا.

 والدكتور مجدي يعقوب محب لأسرته، يطيب له أن يجتمع هو وأصدقاؤه على طعام، وكثيرًا ما يستمع إلى الموسيقى، وبخاصَّة الكلاسيكية، ويزرع الورد في قطعة أرض عنده، وفي نفسه ولع خفي بالسيارات السريعة، ولو أن أسرته تشكِّك في ثقته الراسخة بمهاراته في قيادتها.

يعقوب الدار المصرية اللبنانية جراح خارج السرب معرض أبو ظبي للكتاب عمر الفلاسي

مواد متعلقة

كان قادرا على اكتشاف المواهب.. صلاح عبد الصبور يتحدث عن كامل الشناوي

صلاح عبدالصبور عن لويس عوض: جمعتنى به جلسة كنت أنا تلميذها الوحيد

تعاون مشترك بين التنسيق الحضارى ووزارة التنمية المحلية لتدريب مهندسى المحافظات والأحياء

مات الشوقيون وبقى شوقى.. صلاح عبدالصبور يحلل أزمة الشعر الحديث

صفاء النجار توقع "مقامات الغضب" فى معرض أبوظبى للكتاب غدًا

نصحني جمال الغيطاني أن أحذر تأثيرهم.. حكايات مصطفى نصر مع النقاد

"يحيى مات".. طلعت شاهين يحكي قصة رسالة وحيدة من الأبنودي

رئيس هيئة قصور الثقافة يشهد احتفالية عيد العمال بالمحلة

الأكثر قراءة

عاجل| بعد 8 سنوات.. على معلول ينتظر حدثًا تاريخيًا مع الأهلى فى لقاء الجونة

هل يزامل الننى مجددًا؟.. "تليجراف" تكشف عن مفاجأة بشأن مستقبل صلاح

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

الشيخ محمد أبو بكر يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد ميار الببلاوى

تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

ماجد حبته

إعانات الطوارئ للعمال

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال وحرية التنظيم النقابى

أحمد بهاء الدين شعبان

رجعوا التلامذة!

صور

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

دراما في الدقائق الأخيرة.. الزمالك ينتزع الفوز من براثن البنك الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلى: حرب غزة لن تنتهى بعد إطلاق سراح المحتجزين

مؤامرات مستمرة.. "خطة موسعة" لإسرائيل بشأن مستقبل غزة بعد الحرب

سكان غزة يواجهون خطرًا إضافيًا مع اقتراب الحر بسبب انتهاكات الاحتلال