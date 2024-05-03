نصحني جمال الغيطاني أن أحذر تأثيرهم.. حكايات مصطفى نصر مع النقاد

تحدث الروائي السكندري الكبير مصطفى نصر عن حكاياته مع النقاد، وكيف توقف عن الكتابة بسبب أحدهم، وقال" نصحني الأستاذ جمال الغيطاني بأن أحذر تأثير النقاد عليّ لكنني لم أستطع الهروب من تأثيرهم، خاصة أنني عانيت من عدم الثقة بنفسي، فقد سألت نفسي لسنوات طويلة، هل أنا كاتب، أم أنني أعيش في وهم".

صدمت بآراء بعض النقاد وتركت كتابة الرواية لعدة سنوات

وأضيف في منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، " في فترة من حياتي صدمت بآراء بعض النقاد، مما أدى بي لأن أترك كتابة الرواية لسنوات، فقد كتبت روايتي "سينما الدورادو" محاولا فيها ألا أعطي أهمية لشروط كتابة الرواية المعتادة التي يلح عليها نقادنا، ففي الرواية نقد لبعض الأفلام والحديث عن طريقة إخراج بعض المخرجين، فإنني مصر على رأيي بأن ليس هناك شيء اسمه فن، إنما هناك فنان قادر أن يقنعك بفنه حتى لو غير ما اعتاد عليه النقاد.

وأكمل:" وقرأ الرواية ناقد سكندري لن أذكر أسمه، كان قد غضب مني لانتقاده في حديث نشر بجريدة، فهاجم الرواية وقال إنها ليست رواية ولا مجموعة قصصية. وهاجمني في ندوة لمناقشة كتاب، لصديقنا المرحوم محمد الجمل، تركه وتفرغ للهجوم على باستفزاز أحسه كل الحاضرين.

وتابع كما إنه ناقش الجزء الأول من روايتي يهود الإسكندرية وهي مخطوطة، مكتوبة بالكمبيوتر - وكان هو الوحيد الذي قرأها، فهاجمها بعنف، وللأسف صدقته، حتى جعلني أترك الرواية منذ عام 2005، ولا أنشرها إلا عام 2016. وبالصدفة، فقد كنت راغبا في عدم نشرها على الإطلاق.. الغريب أن هذه الرواية، أكثر رواية حققت لي شهرة، فكتب عنها أكثر من عشرين مقالة، وطبع منها 9 طبعات.