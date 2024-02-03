السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"غواني الإسكندرية".. رواية جديدة لـ مصطفى نصر بمعرض الكتاب

رواية غواني الإسكندرية
رواية "غواني الإسكندرية"

صدر حديثا عن دار كيان للنشر والتوزيع، رواية "غواني الإسكندرية" للكاتب الروائي مصطفى نصر، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 والذي بدأت فعالياته 25 يناير الماضي، ويستمر حتى الـ6 من شهر فبراير الجاري، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

غواني الإسكندرية

وصدر مصطفى نصر روايته بقوله: وجهت تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار لإبراهيم الورداني، ونفذ حكم الإعدام رغم ذلك في إبراهيم في ٢٨ يونيو 1910.

حاولت آسيا أن تخرج من البيت في ذلك اليوم، شدتها أمها في عنف، وساعدتها البنت سعدية، لكن لم يقدرا عليها، فقد دفعتهما وخرجت، كان شعرها غير مرتب، والدموع تغسل وجهها.

في هذا الوقت تحول إبراهيم إلى بطل شعبي ورمز وطني تنظم فيه الأشعار والأزجال ومنها الشعر الشعبي: قولول لعين الشمس ما تحماشي.. لاحسن غزال البر صابح ماشي.

وخرجت المظاهرات خاصة يوم إعدامه وشاعت صوره في المقاهي والأماكن العامة حتى صدر قرار يجرم أي مصري يحتفظ بصورة إبراهيم وبقي القرار ساريا حتى ثورة يوليو 1952.

نبذة عن مصطفى نصر 

أما عن مصطفى نصر فهو أديب وروائي مصري سكندري ينحدر من أصول سوهاجية بالتحديد من مركز جهينة في صعيد مصر. 

عضو اتحاد كتاب مصر وعضو نادي القصة بالقاهرة وعضو هيئة الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بالإسكندرية. مارس الكتابة الدرامية لإذاعة الإسكندرية لسنوات عديدة. نشر قصصا وسيناريوهات للأطفال في العديد من المجلات مثل: «العربي الصغير» و«براعم الإيمان» و«علاء الدين» و«قطر الندى» و«ماجد».

صدرت له العديد من الأعمال الروائية منها، يهود الإسكندرية، سينما ألدورادو، الهماميل، ليالي غربال، ليالي الإسكندرية، حفل زفاف في وهج الشمس، غواني الإسكندرية، وغيرها.

الروائي مصطفى نصر دار كيان للنشر والتوزيع كيان للنشر رواية غواني الإسكندرية معرض القاهره الدولي للكتاب

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