الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"تحت ظل الكتابة".. إصدار جديد لـ أمير تاج السر بمعرض الكتاب

تحت ظل الكتابة
تحت ظل الكتابة

صدر حديثًا عن دار كيان للنشر والتوزيع، كتاب "تحت ظل الكتابة" للكاتب والدكتور أمير تاج السر، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 55 والتي انطلقت فعالياتها منذ أيام وتستمر حتى الـ 6 من شهر فبراير الجاري.

تحت ظل الكتابة

الكتاب صدر في 245 صفحة من القطع المتوسط وعبر 50 مقالة يدور تاج السر حول العديد من الحكايات شرقا وغربا فيتحدث عن شارع الغيطاني وألبرتو مانغويل، واليس مونرو وغيرهم.

المقالات تدور في شتى أنحاء الفكر والجانب الأكثر منها يدور حول فكرة الكتابة والعديد من الأسئلة التي يجيب عنها الكتاب في هذا الصدد.

وصدر أمير تاج السر الكتاب بقوله: المكتبات النعمة، والمكتبات النقمة، صفتان مترادفتان ربما تختص بهما المكتبات، فالمكتبة تكون نعمة حقيقية حين تمنحك الكتب والصدر الرحب، وتكاد تكون قرات معظم ما بداخلها، وتكون نقمة حين تتحول إلى ديكور منزلي، يضم في كل يوم كتابًا جديدًا، لكن لا رغبة لاحد في طرق بابها، وإزعاج أرواحها او مؤانستها، المكتبات كائنات حية كما يقول "مانغويل" ومن الجرم أن نقتلها في بيوتنا.

أما عن أمير تاج السر فهو طبيب وروائي سوداني ولد عام 1960، نالت أعماله اهتماماً في الأوساط الأدبية والنقدية، كما حققت شهرة عالمية، بعد ترجمة معظمها إلى الكثير من اللغات منها الإنجليزية والفرنسية والإيطالية.

وصدرت له العديد من الإصدارات الأدبية والروايات من أبرزها رواية «366» التي حصل بها على جائزة كتارا للرواية العربية عام 2015، ووصلت روايته «صائد اليرقات» للقائمة القصيرة لجائزة بوكر العربية 2011م. كما وصلت روايته «زهور تأكلها النار» إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية 2018م.

تحت ظل الكتابة أمير تاج السر دار كيان للنشر والتوزيع كيان للنشر معرض القاهره الدولي للكتاب فكرة الكتابة

مواد متعلقة

غدًا.. انطلاق معرض "آرت فير كايرو" بالمتحف المصرى الكبير

"المشعلجي".. رواية جديدة لـ أيمن رجب طاهر بمعرض الكتاب

وزيرة الثقافة تتفقد أجنحة وقاعات معرض الكتاب فى إطار متابعتها لفعاليات الدورة 55 (صور)

أمين عام الاتحاد الدولى للناشرين: "القاهرة للكتاب" أحد أكبر المعارض حول العالم

في عددها الجديد.. "قطر الندى" تقدم باقة منوعة من الأبواب الجديدة للأطفال

السيد الحراني يُشارك بـ"عمائم ناسفة.. ما بين الإخوان والأزهر" في معرض الكتاب

معرض الكتاب يتخطى المليون ونصف زائر خلال 5 أيام

كورال "فكرة" يقدم عروضه الغنائية بمعرض الكتاب

الأكثر قراءة

رأس الحكمة.. الحقيقة وراء "مشروع القرن السياحى" بعيدًا عن الأكاذيب

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

عاجل.. «الدستور» ترصد تبعات رفع سعر الفائدة: خفض الأسعار وكبح التضخم وجذب الاستثمارات

في آخر تحديث.. أسعار الذهب الـ21 اليوم الجمعة 2 فبراير 2024

بعد رفع سعر الفائدة.. سعر سبيكة الذهب 1 جرام اليوم 2 فبراير 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صفاء النجار

من مقامات الغضب.. الحيرة

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

منى رجب

فى انتظار تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس وقف إطلاق النار المرتقب بين إسرائيل و«حماس»

لا تقارنوه بالهولوكوست

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة