أمين عام الاتحاد الدولى للناشرين: "القاهرة للكتاب" أحد أكبر المعارض حول العالم

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اليوم الأربعاء، مع خوسيه بورجينو، أمين عام الاتحاد الدولي للناشرين، بحضور الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة العامة للكتاب، وأحمد محمد رشاد، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للناشرين.

تفاصيل لقاء وزيرة الثقافة أمين عام الاتحاد الدولى للناشرين

في بداية اللقاء، رحبت وزيرة الثقافة، بزيارة خوسيه بورجينو إلى مصر، وثمنت حرصه على حضور فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ55، وأكدت أن الاتحاد الدولي للناشرين أحد شركاء نجاح المعرض، من خلال التعاون الدائم مع الهيئة العامة للكتاب، لجذب مزيد من الناشرين حول العالم للمشاركة في المعرض.

من جهته؛ عبر أمين عام الناشرين الدوليين، عن سعادته بلقاء وزيرة الثقافة، وزيارة مصر، مؤكدًا أن مصر تمتلك حضارة تضرب بتاريخها عمق التاريخ، موضحًا أن معرض الكتاب أحد أكبر معارض الكتب حول العالم، الذي يسعى كثير من الناشرين من أعضاء الاتحاد للمشاركة الدائمة به.

كما أعرب بورجينو، عن سعادته بإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، نهاية عام ٢٠٢٢، الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والعمل عليها والبدء في تفعيلها، مؤكدًا استعداد الاتحاد الدُولي للناشرين إمداد الدولة المصرية بأحدث التعديلات التشريعية التي تخص حقوق الملكية الفكرية.

كما اتفق الجانبان، على أهمية تنسيق بعض المشروعات الخاصة بالتوعية المجتمعية في مجال الملكية الفكرية.

يُذكر أن الاتحاد الدولي للناشرين (IPA)، هو أكبر اتحاد في العالم لجمعيات الناشرين الوطنية والإقليمية والمتخصصة، وتضم عضويته 92 اتحادًا إقليميًا من 76 دولة في إفريقيا وآسيا وأستراليا وأوروبا والأمريكتين. يُمثلون IPA، من خلال أعضائه، وآلاف الناشرين الأفراد حول العالم، ويقع مقره في جنيف بسويسرا، مصالح صناعة النشر في المحافل الدولية.

الدكتورة نيفين الكيلاني

الدكتورة نيفين الكيلاني