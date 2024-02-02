"المشعلجي".. رواية جديدة لـ أيمن رجب طاهر بمعرض الكتاب

صدر حديثًا عن دار كيان للنشر والتوزيع، رواية "المشعلجي" للروائي أيمن رجب طاهر، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55 وانطلقت فعالياتها منذ أيام وتستمر حتى الـ6 من شهر فبراير الجاري، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس؛ وذلك تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

وقال أيمن رجب طاهر عن الرواية: تدور حول "المشعلجي" فيض الله، وهو واحد من أهل جنوب مصر، عمل في الجيش المصري قديما وقام بالإشراف على حفر قناة السويس وحفل افتتاح القناة إبان فترة حكم الخديوي أسماعيل وما فيها من ترف وتبدير لمال الدولة.

وأضاف: اشترك فيض الله في الثورة العرابية وبعد هزيمة العرابيين أحيل للاستيداع فعمل مشعلجيا لينير أعمدة النور بالقاهرة، ويتقدم في السن ويشهد 1919 وتتوالى الأحداث.

وصدر طاهر الرواية بقوله: “الهجمة كانت شديدة مفزعة، وشرع الجند السودانيون في رمي الإنجليز المهاجمين بالرصاص، ودون أن أخبر القائد محمد عيد استعد وأنا جواره فاتخذ موقعًا في المواجهة وتكاتف حوله جنده السودانيون، لا يتعبون من إطلاق الرصاص على أي إنجليزي، ولا تتوقف بندقية الواحد منهم إلا بعد أن يخر مصروعًا، ومحمد عبيد ظلت بندقيته تذيق الإنجليز الموت حتى فرغت ومدت إليه بندقية أخرى فشهرها وظل يطلق إلى أن نفدت ذخيرتها”.

أما عن ايمن رجب طاهر فهو روائي مصري ولد عام 1973 وصدرت له 17 رواية منها "أنسباي"، و"القحط"، و" الهجانة"، بالإضافة للعديد من القصص والمقالات والمسرحيات، سبق وحصد طاهر العديد من الجوائز منها جائزة كتارا للرواية عن روايته "الهجانة"، وجائزة الدولة التشجيعية عن روايته "القحط".

معرض الكتاب 2024

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.