السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

تعاون مشترك بين التنسيق الحضارى ووزارة التنمية المحلية لتدريب مهندسى المحافظات والأحياء

الفعالية
الفعالية

عقد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بقيادة المهندس "محمد أبوسعدة"، دورات تدريبية لمهندسي المحافظات والأحياء المختلفة، للتعريف بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري ومجالات عمله والأسس والمعايير الجديدة للهوية البصرية في الأقاليم المختلفة، وكذلك التعديلات الجديدة للأدلة الإرشادية للمناطق والمباني التراثية.

"التنسيق الحضارى" يُنظم العرض الأول لفيلم "قاهرة بين القصرين" بالهناجر

وفي هذا الإطار، قامت المهندسة هبة الله يوسف، مدير عام إدارة التصميم والحفاظ على النسق الحضاري، بشرح دور الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والتعريف به، وأهدافه وبالقوانين والتشريعات.

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"عاش هنا" ندوة لـ"التنسيق الحضاري" بمعرض الكتاب الجمعة

كما تضمن البرنامج محاضرة أخرى عن التنمية المستدامة وجهود الجهاز في تطبيق أهداف التنمية المستدامة على مشروعاته، وكذا دور الجهاز في رفع كفاءة الفراغات العامة وتحسين الصورة البصرية بالمدن المصرية.

الفعالية
الفعالية
الفعالية
الفعالية
هبة الله يوسف المهندس محمد أبو سعدة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري التراثية الجهاز

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