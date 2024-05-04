تعاون مشترك بين التنسيق الحضارى ووزارة التنمية المحلية لتدريب مهندسى المحافظات والأحياء

عقد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بقيادة المهندس "محمد أبوسعدة"، دورات تدريبية لمهندسي المحافظات والأحياء المختلفة، للتعريف بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري ومجالات عمله والأسس والمعايير الجديدة للهوية البصرية في الأقاليم المختلفة، وكذلك التعديلات الجديدة للأدلة الإرشادية للمناطق والمباني التراثية.

وفي هذا الإطار، قامت المهندسة هبة الله يوسف، مدير عام إدارة التصميم والحفاظ على النسق الحضاري، بشرح دور الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والتعريف به، وأهدافه وبالقوانين والتشريعات.

كما تضمن البرنامج محاضرة أخرى عن التنمية المستدامة وجهود الجهاز في تطبيق أهداف التنمية المستدامة على مشروعاته، وكذا دور الجهاز في رفع كفاءة الفراغات العامة وتحسين الصورة البصرية بالمدن المصرية.

الفعالية