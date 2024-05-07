الثلاثاء 07 مايو 2024
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الثقافة

ضمن مسرحة المناهج.. قصور الثقافة تعرض "ليالى المحروسة" الأحد المقبل

الدكتورة نيفين الكيلاني
الدكتورة نيفين الكيلاني

ضمن برنامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، الأحد المقبل 12 مايو، العرض المسرحي "ليالي المحروسة" في الحادية عشرة صباحًا، على مسرح السامر بالعجوزة.

العرض يقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، وتقدمه فرقة السامر المسرحية بقيادة الفنان محمد النبوي، مجانًا، في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم، ضمن مشروع "مسرحة المناهج" لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية العامة، ويستمر يوميًا حتى الخميس 16 مايو.

وتعد المسرحية بمثابة تجربة جديدة للتعرف على تاريخ مصر الحديث ليس فقط للطلاب، وإنما لكل وطني يريد أن يتعرف على تاريخ بلاده بشكل مبسط، بدءًا من فترة حكم المماليك لمصر، مرورًا بالحملة الفرنسية وفترة حكم محمد علي باشا، وحتى ثورة 25 يناير.

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"ليالي المحروسة" بطولة فرقة السامر المسرحية، تأليف وأشعار حمدي نوار، وإخراج عصام سعد، غناء وألحان باسم عبدالعزيز، استعراضات ماهر مفتاح، ديكور وملابس رانيا حداد، مكياج رانيا صابر، فيديو ومونتاج محمود صلاح، تصميم إضاءة عز حلمي، مخرج منفذ محمد ممدوح الهادي، مشرف فني ياسمين سمير، مدير إنتاج أحمد عزيز.

العرض بطولة طارق أنور، عاطف كساب، أشرف شكري، أسامة نعيم، محمود الشوكي، نجلاء عامر، سمر الشاذلي، نهال أحمد، إيمان أمين، ثريا ربيع، ماجد علي، عبدالله مهني، علي شندي، أحمد يونس، أنس سليمان، عبدالرحمن سليم.

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ويعد العرض هو الثاني لهيئة قصور الثقافة، بمشروع مسرحة المناهج عقب مسرحية "سر حياتي" التي تم تقديمها خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، لتبسيط منهج مادة العلوم لطلاب المرحلة الابتدائية من خلال تقديمه في قالب غنائي استعراضي للأطفال.

نيفين الكيلاني عمرو البسيوني ليالي المحروسة مسرح السامر بالعجوزة مسرح السامر برنامج وزارة الثقافة

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