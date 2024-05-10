ورشة الزيتون تستضيف ندوة حول الشاعر مأمون الشناوي.. الإثنين المقبل

تستضيف ورشة الزيتون الثقافية تحت رعاية الشاعر والناقد شعبان يوسف، بمقرها بجوار محطة مترو سراي القبة، ندوة حول الشاعر الغنائي مأمون الشناوي، السابعة مساء الإثنين المقبل.

يشارك في الندوة الكاتبة الروائية الكبيرة سلوى بكر، وسوف يتحدث الكاتب والقاص ناجى الشناوي عن مأمون الشناوي الفنان والأب والانسان، وعن التفاصيل التي رآها عن قرب، ويشارك فى الندوة الشاعر الكبير إبراهيم عبد الفتاح، متحدثا عن الدور والملامح الفنية فى كتابات الشناوي، وتقدم الناقدة والمبدعة دكتورة فاطمة الصعيدي، رئيس قسم اللغة العربية فى كلية الآداب بجامعة حلوان، رؤيتها النقدية في شعر وأغنيات مأمون الشناوي.

الندوة تأتي تحت عنوان "مأمون الشناوي ودوره المحوري في تطور الأغنية المصرية"، وذلك من خلال ما كتبه لكبار المطربين ومنهم، أسمهان في فيلمها الشهير غرام وانتقام، وليلى مراد، وأم كلثوم، ومحمد عبد الوهاب، وعبد الحليم حافظ، وفريد الأطرش، وفايزة أحمد، وغيرهم من المطربين الذين شكلوا وجدان المصريين على مدى عقود كثيرة من القرن العشرين.

جدير بالذكر أن الشناوي كان من جماعة أبوللو، ونشر عددا من قصائده الشعرية قبل توجهه للشعر الغنائي، ولم يقتصر نشاط الشناوي على الشعر فقط، بل كان يكتب للصحافة من خلال مجلات الكاتب والملايين، ثم التحرير التي أنشأتها ثورة ٢٣ يوليو عام 1952، ثم التحق بجريدة الثورة أيضا وهي جريدة الجمهورية، وغطى احداثا قومية كبيرة، وكان يكتب مقالا يوميا تحت عنوان (نعم ولا)، ناقش فيه كثيرا من القضايا الحيوية التي كانت بارزة في ذلك الوقت.

ناجي الشناوي

إبراهيم عبد الفتاح

د فاطمة الصعيدي