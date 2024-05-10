الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

ورشة الزيتون تستضيف ندوة حول الشاعر مأمون الشناوي.. الإثنين المقبل

مأمون الشناوي
مأمون الشناوي

تستضيف ورشة الزيتون الثقافية تحت رعاية الشاعر والناقد شعبان يوسف، بمقرها بجوار محطة مترو سراي القبة، ندوة حول الشاعر الغنائي مأمون الشناوي، السابعة مساء الإثنين المقبل.

الكاتبة الفلسطينية ليالى بدر فى ضيافة ورشة الزيتون الأدبية.. الإثنين

يشارك في الندوة الكاتبة الروائية الكبيرة سلوى بكر، وسوف يتحدث الكاتب والقاص ناجى الشناوي عن مأمون الشناوي الفنان والأب والانسان، وعن التفاصيل التي رآها عن قرب، ويشارك فى الندوة الشاعر الكبير إبراهيم عبد الفتاح، متحدثا عن الدور والملامح الفنية فى كتابات الشناوي، وتقدم الناقدة والمبدعة دكتورة فاطمة الصعيدي، رئيس قسم اللغة العربية فى كلية الآداب بجامعة حلوان، رؤيتها النقدية في شعر وأغنيات مأمون الشناوي.

txt

تناقشه الروائية سلوى بكر.. "لا شىء هنا" على طاولة ورشة الزيتون الأدبية

الندوة تأتي تحت عنوان "مأمون الشناوي ودوره المحوري في تطور الأغنية المصرية"، وذلك من خلال ما كتبه لكبار المطربين ومنهم، أسمهان في فيلمها الشهير غرام وانتقام، وليلى مراد، وأم كلثوم، ومحمد عبد الوهاب، وعبد الحليم حافظ، وفريد الأطرش، وفايزة أحمد، وغيرهم من المطربين الذين شكلوا وجدان المصريين على مدى عقود كثيرة من القرن العشرين.

جدير بالذكر أن الشناوي كان من جماعة أبوللو، ونشر عددا من قصائده الشعرية قبل توجهه للشعر الغنائي، ولم يقتصر نشاط الشناوي على الشعر فقط، بل كان يكتب للصحافة من خلال مجلات الكاتب والملايين، ثم التحرير التي أنشأتها ثورة ٢٣ يوليو عام 1952، ثم التحق بجريدة الثورة أيضا وهي جريدة الجمهورية، وغطى احداثا قومية كبيرة، وكان يكتب مقالا يوميا تحت عنوان (نعم ولا)، ناقش فيه كثيرا من القضايا الحيوية التي كانت بارزة في ذلك الوقت.

ناجي الشناوي
إبراهيم عبد الفتاح
د فاطمة الصعيدي
الكاتبة الكبيرة سلوى بكر
ورشة الزيتون شعبان يوسف مأمون الشناوي ناجى الشناوي الشناوي الشاعر

الأكثر قراءة

عقب إحالة أوراقهم للمفتي.. الحكم على 18 متهما بترويج المخدرات غدا

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

ألمانيا تتوعد إسرائيل بـ"تضييق الخناق" عليها حال الهجوم على رفح

جنازة والدة يسرا اللوزى بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر مكرم

إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الحر "شبرا-بنها"

غدا.. استكمال محاكمة 35 متهما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

صور

منتدى أوراق الثقافي: مستقبل الرواية العربية في "الدستور"

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 217 للحرب.. الاحتلال يواصل إبادة الفلسطينيين في غزة و34904 شهداء حصيلة العدوان

الخارجية الفلسطينية: الاعتداء على مقرات أونروا بالقدس جزء من الجرائم الممنهجة للاحتلال

مطاوع لـ"الدستور": مصير الهدنة مُعلق على جدية الأمريكان في حجب شحنات الأسلحة لإسرائيل