السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

نجم والفيل والبسيوني.. نادي القصة يكرم الفائزين بجوائز عربية.. السبت

نادي القصة
نادي القصة

يكرم نادي القصة الثقافي تحت رعاية الكاتب محمد السيد عيد ومحمد عبد الحافظ ناصف الأدباء المصريين الحائزين على جوائز عربية وذلك ببيت الشعر بيت الست وسيلة بجوار الأزهر بمنطقة الحسين يوم السبت المقبل 18 مايو في تمام السادسة مساءً.
التكريم يشمل كل من الروائي الدكتور سيد نجم عن عن فوزه بجائزة فلسطين العالمية الدورة الثانية، والقاص الكبير سمير الفيل عن فوزه بجائزة الملتقى للقصة القصيرة، والروائية ريم بسيوني عن فوزها بجائزة الشيخ زايد للكتاب.

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نادى القصة ينظم حفل توقيع ومناقشة كتاب "أحفاد النصر".. السبت المقبل


يأتي ذلك ضمن فعاليات نادي القصة بعد عودته للعمل بقوة وتدشينه للعديد من الفعاليات تحت رئاسة الكاتب الكبير محمد السيد عيد وهي الفعاليات التي يستضيفها بيت الشعر بيت الست وسيلة وغيرها.

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يوسف السباعى في بوليس الآداب من أجل نادى القصة.. اعرف الحكاية

محمد السيد عيد بيت الشعر بيت الست وسيلة الأزهر جائزة فلسطين العالمية سمير الفيل

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