الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

"المواطنة ونبذ ثقافة الكراهية".. ندوة بالأعلى للثقافة الخميس

صورة الندوة
صورة الندوة

يقيم المجلس الأعلى للثقافة تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمى؛ الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ندوة بعنوان: “المواطنة ونبذ ثقافة الكراهية”، وذلك مساء الخميس القادم الموافق 9 مايو فى تمام الساعة الخامسة، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

شروط مسابقة العزف والباليه لـ"الأعلى للثقافة" لعام 2024

تنظم هذه الندوة لجنة مواجهة التطرف والإرهاب، بحضور مقررها الدكتور أحمد زايد، بالتعاون مع لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بحضور مقررها المستشار الدكتور خالد القاضى.

txt

تظهر على مستوى المؤسسات وليس الأفراد.. "الأعلى للثقافة" يناقش تحديات الطباعة والنشر

ويدير النقاش المستشار أيمن فؤاد رئيس محكمة الاستئناف العالى بالقاهرة، وعضو لجنة مواجهة التطرف والإرهاب، ويشارك فيها كل من: نيافة الأنبا أرميا؛ الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطى الأرثوذكسى، وعضو لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، والأستاذ الدكتور حنا جريس؛ عضو مجلس الشيوخ عضو لجنة مواجهة التطرف والإرهاب، والمستشار عصام شيحة؛ رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، وفضيلة الشيخ الدكتور عمرو الوردانى؛ مديرالفتوى ومركز الإرشاد الزواجى بدار الإفتاء المصرية، وعضو لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان.

الأعلي للثقافة المجلس الأعلى للثقافة هشام عزمي المواطنة أحمد زايد حقوق الانسان

الأكثر قراءة

"الهدوء يسيطر على المشهد".. إكسترا نيوز تعرض صورًا مباشرة لرفح الفلسطينية

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

سدد 30 ألف جنيه وحلل مخدرات.. الإفراج عن عصام صاصا

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

محمد الباز: 7 أكتوبر خطط لها ونفذها مغامرون مستهترون من حماس

بعد ظهورها معه في القسم.. سارة خليفة تكشف علاقتها بعصام صاصا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

محمد رفعت

التقديرات الخاطئة فى اللحظات الفارقة!

صور

جنينة الأسماك: المصريون يحتفلون بشم النسيم

احتفالات شم النسيم بحديقة النهر

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

محطة تل أبيب

المزيد

بعد رفع العلم الإسرائيلى على الجانب الفلسطينى من معبر رفح.. ماذا يحدث هناك؟

ليس هذا ما وافقنا عليه.. لماذا تراجعت إسرائيل عن الصفقة بعد قبول حماس؟

كواليس سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطينى من معبر رفح ومخططاته لإغلاق شريان حياة غزة