السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

شروط مسابقة العزف والباليه لـ"الأعلى للثقافة" لعام 2024

المجلس الأعلى للثقافة
المجلس الأعلى للثقافة

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ والدكتور راجح داوود مقرر لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه بالمجلس؛ مسابقة العزف على آلات الفلوت والتشيلو والعود والقانون ورقص الباليه لعام 2024؛ وأن أخـر موعـد للتقـدم للمسابقة 26 مايو 2024، حيث تعقد الاختبارات خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو 2024، والتي تنظمها لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه بالمجلس الأعلى للثقافة، وبرعاية الدكتورة  نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وتتضمن المسابقة العديد من المجالات؛ مثل العزف على الآلات الموسيقية الآتية: آلة الفلوت؛ ومن شروطها أن يكون المتسابق أو المتسابقة من مواليد (٢٠٠٢ - ٢٠٠٧)، وأن يقوم المتقدم بعزف أحدى صوناتات يوهان سيباستيان باخ للفلوت والبيانو كاملة، أومتتالية يوهان سيباستيان باخ رقم 2 في سلم سي الصغير مصنف (BWV 1030)، أو الحركة الأولى بالكادنزا من واحد من كونشرتات فولفجانج أماديوس موتسارت لآلة الفلوت، وتبلغ قيمة الجائزة المقدمة ١٠٠٠٠ جنيه مصري.

شروط التقدم في مسابقة آلة التشيللو

ثانيًا آلة التشيللو؛ ومن بين شروطها: يكون المتسابق أو المتسابقة من مواليد (٢٠٠٢ - ٢٠٠٦)، يقوم المتقدم بعزف إحدى متتاليات (يوهان سيباستيان باخ) كاملا أو حركة أولى من صوناتا أو كونشرتو من المرحلة الكلاسيكية أو المرحلة الرومانتيكية، وتبلغ قيمة الجائزة المقدمة ١٠٠٠٠ جنيه مصرى.

شروط التقدم فى مسابقة آلة العود

آلة العود؛ ومن شروطها أن يكون المتسابق أو المتسابقة من مواليد (٢٠٠٢ - ٢٠٠٦)، ويقوم المتقدم بعزف قالب من قوالب الموسيقى العربية ( سماعي / تحميلة / البشرف / لونجا)، ويقوم المتقدم بعزف مقطوعة حرة من اختياره لأحد رواد الموسيقى العربية ، وتبلغ قيمة الجائزة المقدمة ١٠٠٠٠ جنيه مصرى.

شروط التقدم فى مسابقة آلة القانون

آلة القانون؛ ومن شروطها أن يكون المتسابق أو المتسابقة من مواليد (٢٠٠٢ - ٢٠٠٦)، ويقوم المتقدم بعزف قالب من قوالب الموسيقى العربية ( سماعي / تحميلة / بشرف / لونجا)، ويقوم المتقدم بعزف مقطوعة حرة من اختياره لأحد رواد الموسيقى العربية ، وتبلغ قيمة الجائزة المقدمة ١٠٠٠٠ جنيه مصرى، كما يقوم المجلس بتوفير عازف بيانو مصاحب لمسابقتي التشيللو والفلوت - وعازف إيقاع مصاحب لمسابقتي القانون والعود، ويسمح للمتسابق في حالة رغبته توفير العازف المصاحب بمعرفته الشخصية دون أن يتحمل المجلس أي أعباء مالية.

قواعد مسابقة الباليه الفردي للشباب والبنات

ثانيًا: قواعد مسابقة الباليه الفردي للشباب والبنات، أن يكون المتسابقين من الجنسين مواليد (٢٠٠٢ - ٢٠٠٨)،  يقوم المتسابق بتقديم رقصة كلاسيكية فارياسيون من الباليهات العالمية ( بحيرة البجع - كسارة البندق- الجمال النائم - دون كيشوت - جيزيل - القرصان) ورقصة حديثة أو معاصرة من اختياره لا تزيد مدتها عن خمس دقائق، وتبلغ قيمة الجائزة للبنات ١٠٠٠٠ جنيه مصرى – قيمة الجائزة للشباب ١٠٠٠٠ جنيه مصرى.

المجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي مقرر لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه مسابقة العزف على آلات الفلوت والتشيلو العود والقانون ورقص الباليه

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