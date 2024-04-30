غدًا.. تكريم الفنانة نيللى وفاروق فلوكس فى حفل تدشين ديوان "أنسنة الرؤية"

أوضح الشاعر السعودي إبراهيم الجريفاني، وعلى شرف، المستشار خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف ورئيس لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بـ المجلس الأعلى للثقافة، عن تكريم عدد من الفنانين والمبدعين والشخصيات العامة خلال حفل تدشين أحدث أعماله الإبداعية ديوان "أنسنة الرؤية"، غدًا الأربعاء بالقاهرة.

وقال الجريفاني، فى بيان الثلاثاء، إنه سيتم تكريم الفنانة القديرة نيللي والفنان القدير فاروق فلوكس، والمستشار أحمد فهمي الباز الوزير المفوض للشئون العربية، والمستشار خالد القاضي، والدكتور حسين عبدالبصير عالم الآثار المصري، والدكتورة أماني الموجي، والدكتورة منال رضوان وجامعة عين شمس.

يقام هذا المساء الثقافي الفني الإنساني الخيري بالتعاونِ مع إحدي الجمعيات المعنية بعلاج الأورام في جامعة عين شمس، حيث سيكون ريع الحفل لصالح العمل الإنساني المجتمعي، وهي رسالة الشاعر الإنسانية في حفلات توقيعه خلال السنوات السبع الماضية، كما يشهد المساء معرضا فنيًا راقيا لسبع فنانات تشكيليات عربيات.

ويشمل ديوان "أنسنة الرؤية" ثلاثة جوانب الأولى منها تسليط الضوء علي ملامح إنسانبة في رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وواقع التحول من جانب الاهتمام الإنساني بالإنسان السعودي والمقيم في المملكة، واعتماد جوانب من الرؤية من خلال الآثار التاريخية القديمة وأيضا آثار السيرة النبوية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتابع الشاعر السعودي أن الديوان يتناول تسجيل المملكة العربية السعودية لكل هذه المواقع التاريخية في منظمة اليونسكو، كما تناول مملكة تاج التي تم اكتشافها، وكانت قائمة قبل نحو 5000 عام وتقع في المنطقة المنطقة الشرقية من المملكة، وتتناول فتاة أو أميرة ثاج.

يشار إلى أن ديوان "أنسنة الرؤية" الصادر حديثًا هو الديوان الخامس عشر في مسيرة الشاعر إبراهيم الجريفاني، وجاء التوقيع في القاهرة للعام السابع، حيث أقام العديد من حفلات توقيع في العديد من العواصم العربية وله قبل هذا أربعة عشر ديوانا وترجمة أعماله إلى خمس لغات هي "الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والروسية والتركية".