"حق المؤلف" و"الشباب والتراث" على طاولة الأعلى للثقافة.. اليوم

ينظم المجلس الأعلي للثقافة اليوم الإثنين، عددا من الفعاليات واللقاءات الفكرية، بينها الاحتفال باليوم العالمي للكتاب وحق المؤلف، فضلا عن مائدة مستديرة.

الشباب والتراث في عصر العولمة

ففي الخامسة مساءً، تحتضن قاعة المجلس الأعلي للثقافة بمقره الكائن بساحة دار الأوبرا بأرض الجزيرة، مائدة مستديرة بعنوان “الشباب والتراث في عصرالعولمة”، بالتعاون مع لجنة التراث الثقافي غير المادي.

ويدير المائدة دكتور محمد شحاته العمدة، الباحث في الثقافة الشعبية والأنثروبولوجيا. ويشارك في اللقاء كلا من الدكاترة الباحثين الشباب: أسماء عبد الهادي، مدرس الأدب الشعبي بالمعهد العالي للفنون الشعبية ــ أمين رسمي أمين، عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للفنون الشعبية- قسم الأدب الشعبي ــ دعاء محفوظ، باحث في الانثربولوجيا والتراث كلية الآداب بجامعة الإسكندرية.

كما يشارك في المائدة التي ينظمها الأعلي للثقافة، سحر محمد فتحي، مدير مركز دراسات التراث الشعبي كلية الآداب جامعة القاهرة، عمرو منير، أستاذ التراث والتاريخ الوسيط، محمد أبو العلا، باحث في التراث الشعبي بالمعهد العالي للفنون الشعبية ــ محمد شبانة، أستاذ الموسيقى الشعبية المتفرغ بالمعهد العالي للفنون الشعبية ــ نهلة إمام، أستاذ المعتقدات والمعارف الشعبية، مهندس محمد الحارثي، استشاري تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي.

الأعلى للثقافة يحتفل اليوم العالمي للكتاب

في ذات السياق، وبمناسبة احتفال وزارة الثقافة المصرية باليوم العالمي للكتاب وحق المؤلف ينظم المجلس الأعلى للثقافة، عددًا من الفعاليات الثقافية تبدأ في الخامسة مساء اليوم. ومائدة مستديرة تحت عنوان “تحديات طباعة الكتاب في مصر”.

يدير المائدة دكتور شريف شاهين، أستاذ المكتبات والمعلومات بكلية الآداب، ويتحدث فيها كل من: دكتور جورج نوبار سيمونيان- أستاذ الطباعة والنشر وعميد كلية الفنون بجامعة الاهرام الكندية. دكتور خالد العامري - أستاذ بكلية الطب - جامعة القاهرة. مهندس رزق عبدالسميع - رئيس مجلس إدارة دار المعارف.

كما يشارك في المائدة التي ينظمها الأعلي للثقافة، مهندس طارق لطفي، رئيس مجلس إدارة التحرير للطباعة والنشر. الناشر عبد العزيز إبراهيم عبد العزيز، علاء الخطيب - العضو المنتدب التنفيذي لمصنع قنا للورق. نديم الياس - رئيس غرفة صناعات الطباعة بمصر. واللواء ياسر نوير، عضو مجلس إدارة شركة السكر المالكه لمصنع قنا لصناعة الورق.

هذا ويعاد بث الفعاليتين عبر الصفحة الرسمية للمجلس الأعلي للثقافة علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقناته على اليوتيوب.