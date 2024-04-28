لحظات مؤثرة وبكاء شقيق باسم خندقجى صاحب قناع بلون السماء الفائز بالبوكر

لحظات عاطفية مؤثرة شهدها حفل إعلان جائزة البوكر العربية والتي فاز بها الكاتب الروائي الأسير باسم خندقجي، عن روايته قناع بلون السماء، ترصدها لكم الــ“الدستور” في هذا التقرير.

بكاء ودموع شقيق باسم خندقجي لحظة تسلمه الجائزة

فخلال إعلان الفائز بجائزة الرواية العربيةــ البوكرـ في دورتها للعام 2024، والتي أعلن خلالها الروائي السوري نبيل سليمان، رئيس لجنة تحكيم الجائزة ودموعه تنهمر عن فوز الكاتب الروائي الأسير باسم خندقجي، عن روايته قناع بلون السماء، وهو يدعو شقيق باسم، يوسف خندقجي للصعود إلي منصة التكريم لاستلام الجائزة نيابة عن شقيقه باسم خندقجي.

بدوره قال مقدم الحفل الكاتب والإعلامي المغربي عدنان ياسين خلال حفل تتويج باسم خندقجي بجائزة البوكر العربية للرواية 2024: اعتدنا أن ندعو الفائز إلي المنصة، اعتدنا أن نعرف منه مباشرة كيف تلقى الخبر، وكيف تلقى التتويج، لكن سامحونا الفائز باسم خندقجي لا سبيل إلي فك أسره إلا الدعوات، لكن فرصتنا أكثر لنؤمن بقدرة الأدب علي تخطي الحدود وتحدي القيود، أخ الفائز باسم خندقجي، يوسف، وناشرته عايدة إدريس.

ومن جانبها أعربت الناشرة عايدة إدريس، مديرة دار الآداب البيروتية للنشر، وناشرة رواية قناع بلون السماء للكاتب الأسير الفلسطيني باسم خندقجي، والمتوج بجائزة البوكر العربية، عن أسفها لغياب خندقجي، مشيرة إلي: كنت أتمني أن يكون باسم بيننا، الحقيقة أنه بيننا.

وأردفت “إدريس”: باسم باسم خندقجي ونيابة عنه، يود باسم أن يشكر اللجنة المنظمة للجائزة العالمية للرواية العربية، كذلك أعضاء أمانة لجنة الجائزة الكرام، وكذلك أعضاء لجنة التحكيم، يود أن يشكر عائلته التي ساندته طوال الـ21 عامًا من السجن وخاصة يود أن يشكر باسم خندقجي شقيقه يوسف شريك حياته ثقافيًا، ويود أن يشكر دار الآداب التي طالما كانت حلمًا له.

واختتمت “إدريس” كلمتها: “وبالطبع الشكر دائمًا وأبدًا للقراء الأعزاء. باسم خندقجي أنت الأسير المقبل على الحرية، أنت الآن بيننا”.



وتعد رواية قناع بلون السماء، للكاتب الفلسطيني الأسير باسم خندقجي، والتي أعلن قبل قليل عن فوزها بجائزة الرواية العربية البوكر، جزء من مشروع روائي يحمل اسم “ثلاثية المرايا” للأسير خندقجي بدأ بإنتاجه عام 2020، فكتب “قناع بلون السماء” عام 2022، وطُبعت بدار الآداب في بيروت.

ومنذ سجنه في 2004، كتب باسم خندقجي مجموعات شعرية، من بينها طقوس المرة الأولى (2010) وأنفاس قصيدة ليلية (2013)، وثلاث روايات: نرجس العزلة (2017)، وخسوف بدر الدين (2019)، وأنفاس امرأة مخذولة (2020).

وبحسب حيثيات فوز باسم خندقجي بجائزة البوكر عن روايته قناع بلون السماء: يندغم في قناع بلون السماء الشخصي بالسياسي في أساليب مبتكرة، روايةٌ تغامر في تجريب صيغ سردية جديدة للثلاثية الكبرى: وعي الذات، وعي الآخر، وعي العالم، حيث يرمح التخييل مفككًا الواقع المعقد المرير، والتشظي الأسري والتهجير والإبادة والعنصرية، كما اشتبكت فيها، وازدهت، جدائل التاريخ والأسطورة والحاضر والعصر، وتوقّد فيها النبض الإنساني الحار ضد التحوين، كما توقدت فيها صبوات الحرية والتحرر من كل ما يشوه البشر، أفرادًا ومجتمعات، إنها رواية تعلن الحب والصداقة هويةً للإنسان فوق كل الانتماءات.

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