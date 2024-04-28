قبل دقائق من إعلانها تعرف علي الست روائيين المتنافسين على "البوكر" العربية

دقائق تفصلنا عن إعلان جائزة البوكر العربية للرواية دورة العام 2024، والتي يتنافس على قائمتها الكبرى ست كتاب من خمس دول عربية، وهم: أحمد المرسي من مصر، ريما بالي من سوريا، عيسي ناصري من المغرب، ورجاء عالم من السعودية، ومن فلسطين الكاتبين، باسم خندقجي وأسامة العيسة.

مقامرة على شرف الليدي ميتسي

ومن الروايات الست المرشحة للفوز بجائزة البوكر العربية، رواية “مقامرة على شرف الليدي ميتسي”، للكاتب المصري أحمد المرسي، وهو كاتب روائي وصحفي مصري، من مواليد 1992، حاصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة القاهرة، قسم الإذاعة والتلفزيون.

صدر له قبل روايته "مقامرة على شرف الليدي ميتسي" والتي تعد عمله السردي الثالث، روايتين وهما: “ما تبقي من الشمس” عام 2020، ورواية “مكتوب” عام 2021. حصل علي جائزة ساويرس الثقافية فئة كتاب الشباب.

خاتم سليمي للروائية السورية ريما بالي

كما تتنافس علي الفوز بجائزة البوكر العربية الكاتبة السورية ريما بالي، عن روايتها خاتم سليمي، وريما بالي، ولدت في حلب عام 1969، ودرست في جامعتها، تحديدا كلية التجارة والاقتصاد، وعملت في مجال السياحة والفنادق (مدير عام فندق تراثي في حلب القديمة)، حتى نشوب الحرب في حلب. عاصرت الحرب خلال سنواتها الثلاث الأولى، وغادرت سوريا عام 2015.

تقيم “بالي” حاليًا في العاصمة الإسبانية مدريد. نشرت حتى الآن: "ميلاجرو" التي تعني "المعجزة" بالإسبانية (رواية، 2016)؛ و"غدي الأزرق" (رواية، 2018) قيد النشر بالإسبانية بعنوان "El Girasol Azul"؛ و"المنفى: أصوات عربية جديدة" (شاركت بنص ضمن عدة نصوص نشرت باللغتين العربية والدانماكية، 2019)؛ و"خاتم سليمى" (2022)؛ و"ناي في التخت الغربي" (2023).

الفسيفسائي لعيسي ناصري

كما ينافس الروائي والقاص المغربي عيسى ناصري علي جائزة البوكر العربية بروايته الفسيفسائي. وعيسى ناصري روائي وقاصّ مغربي من مواليد “مريرت” في المغرب، عام 1985، ويعمل أستاذ لغة عربية بالسلك الثانوي التأهيلي، وحصل على الماجستير في “التنمية اللغوية وقضايا المصطلح الأدبي”، من جامعة سيدي محمد بن عبدالله في مدينة فاس.

وصدر له: “مسخ ذوات الناب”، مجموعة قصصية، في 2016، و"عمى الأطياف"، مجموعة قصصية، 2017، ثم رواية “الفسيفسائي”، في 2023.

باهبل مكة لرجاء عالم

ومن المملكة العربية السعودية تنافس على جائزة البوكر العربية، الكاتبة رجاء عالم، بروايتها “باهبل مكة”، ورجاء عالم من مواليد مكة 1956، بدأت مشوارها الأدبي ككاتبة في جريدة الرياض.

صدر لها العديد من الأعمال السردية نذكر من بينها: قرية النور - حسن الأخضر، سِتر، حَبَى، موقد الطير، خاتم، سيدي وحدانة، نهر الحيوان، الرقص على سن الشوكة، الموت الأخير للممثل، طريق الحرير، مسرى يا رقيب، وطوق الحمام والتي نالت عنها جائزة البوكر العربية عام 2011.

قناع بلون الدم باسم خندقجي

كما يتنافس علي جائزة البوكر العربية للعام 2024 والتي تعلن بعد قليل، الكاتبان الفلسطينيان، باسم خندقجي عن روايته “سماء بلون الدم”، ومواطنه الكاتب أسامة العيسة عن روايته سماء القدس السابعة.