بينها عصر البراءة.. أحدث إصدارات المركز القومي للترجمة

طرح المركز القومي للترجمة، حديثا العديد من الإصدارات الجديدة في شتى فروع المعرفة العلمية والإنسانية من لغات عدة إلى اللغة العربية والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

عصر البراءة

صدر حديثا عن المركز القومي للترجمة، النسخة العربية لكتاب "عصر البراءة.. الفيزياء النووية بين الحربي العالميتين الأولي والثانية"، من تأليف روجر ستوير، وترجمة محمد العجمي.

في هذا الكتاب قصة ملحمية كتب سطورها مئات العباقرة الأفذاذ، وهو ما يلهب حماس المتخصصين ويجدد دوافعهم لإضافة فصل جديد لقصة الإبداع الطويلة التي لا تنتهي.

بورتريهات البطالمة

كما طرح المركز القومي للترجمة، النسخة العربية لكتاب "بورتريهات البطالمة.. الملوك اليونانيون كالفراعنة المصريين"، من تأليف بول إدموند ستانويك، وترجمة جلال رفاعي، مراجعة د. حسين عبد البصير.

في هذا الكتاب أول دراسة كاملة للصور ذات الطراز المصري للبطالمة، فاحصا 150 منحوتا من وجهات النظر ذات الدلالئل الأدبية، وعلم الآثار، والتاريخ، والديانة، والتطور الشكلي. وقد استكشف "ستانويك" بصورة كاملة كيف دمجوا التقاليد الثقافية اليونانية والمصرية. وأثاروا التطورات الاجتماعية المحيطة والأحداث السياسية.

لماذا تحتاج النظم الديمقراطية إلي العلم؟

والكتاب من تأليف هاري كولينز وروبرت إيفانز، وترجمة محمد محمد مدين، وأسامة محمد رسلان. يستهدف هذا الكتاب التأكيد علي أن العلم هو السبيل لتحقيق المثل الديمقراطية والحفاظ علي هذه الديمقراطية، ويري المؤلفان أن “أيديولوجية السوق” تهدد ليس فقط العلم وإنما تهدد أيضا الديمقراطية.

ينطلق الكتاب الصادر بالعربية عن المركز القومي للترجمة، من فكرة مفادها أن الاختلاف في النوعية بين حياتنا وحياة أسلافنا هو اختلاف كاشف لمدي التقدم. لقد حدث تقدم مادي من قبيل التخلص من ارتفاع معدلات وفيات الأمومة والطفولة، والتخلص من معاناة الكفاح من أجل العيش والغذاء، لكنها مظاهر تقدم واكبتها محدودية التقدم المعنوي الأخلاقي المتعلق بالمستضعفين.

الأدب والعلم.. التأثير والتفاعل الاجنماعي

والكتاب من تأليف جون كارترايت، وبريان بيكر، ترجمة شرقاوي حافظ وإبراهيم عبد التواب حمزة. يستعرض الكتاب طبيعة العلاقة بين الأدب والعلم منذ بواكيرها قبل الميلاد، مرورا بالقرون الوسطي وعصر النهضة، حتي العصر الحديث.

ويلقي الكتاب الضوء علي أهم هذه المحطات بموضوعاتها الكبري وقضاياها، ويخلص الكتاب في ختام رحلته إلي ما يسمي بالثقافة الثالثة، التي امتزج في ثناياها نسيجا الأدب والعلم.

عوالم آليسون بليكس المفقودة

كما طرح المركز القومي للترجمة، رواية عوالم آليسون بليكس المفقودة، تأليف الروائى الإسباني فرانسيسك ميراليس، وترجمة مصطفي سالم.

وتعد رواية عوالم آليسون بليكس المفقودة، من أدب الرحلات التخيلية ــ إن صح التعبير ــ فهي تتناول رحلة فتاة مغامرة تبحث عن أبويها اللذين اختفيا وهما يحاولان العثور علي جزيرة ثولي الغامضة، التي حيرت العلماء والباحثين والمستكشفين علي مر العصور.

مقدمة في نظرية المعرفة

والكتاب من تأليف دان أوبراين، وترجمة محمد باشا. خصص المؤلف في هذا الكتاب والصادر في نسخته العربية عن المركز القومي للترجمة، مبحثا خاصا يعرف باسم "الإبستيمولوجيا" أو "نظرية المعرفة"؛ لتواجه مشكلة الشك في إدراك الحقيقة، أو الاطمئنان إلي إدراكها بأعلي درجة من الصدق واليقين.

وتفرق بين المعرفة القبلية التي تسبق التجربة والمعرفة البعدية التي تجيئ اكتسابا، وتدرس شروط الأحكام الممكنة لوصف طبيعة المعرفة وحدودها.