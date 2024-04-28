"قناع بلون السماء" للأسير الفلسطينى باسم خندقجى تفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية

أعلنت جائزة البوكر عن فوز الكاتب الفلسطيني الأسير باسم خندقجي، بجائزة العالمية للرواية العربية 2024، عن روايته قناع بلون السماء.

قناع بلون السماء تفوز بجائزة البوكر

وأعلن الروائي السوري نبيل سليمان، رئيس لجنة تحكيم جائزة البوكر العربية، فوز الكاتب الفلسطيني الأسير باسم خندقجي، بجائزة الرواية العربية 2024 عن روايته قناع بلون السماء. والصادرة عن دار الآداب البروتية في لبنان للنشر.

وقال نبيل سليمان، رئيس لجنة تحكيم الجائزة: "يندغم في قناع بلون السماء الشخصي بالسياسي في أساليب مبتكرة. روايةٌ تغامر في تجريب صيغ سردية جديدة للثلاثية الكبرى: وعي الذات، وعي الآخر، وعي العالم، حيث يرمح التخييل مفككًا الواقع المعقد المرير، والتشظي الأسري والتهجير والإبادة والعنصرية. كما اشتبكت فيها، وازدهت، جدائل التاريخ والأسطورة والحاضر والعصر، وتوقّد فيها النبض الإنساني الحار ضد التحوين، كما توقدت فيها صبوات الحرية والتحرر من كل ما يشوه البشر، أفرادًا ومجتمعات. إنها رواية تعلن الحب والصداقة هويةً للإنسان فوق كل الانتماءات".

وبدوره، قال ياسر سليمان، رئيس مجلس أمناء الجائزة العالمية للرواية العربية: "تجول رواية باسم خندقجي قناع بلون السماء في عوالم يتقاطع فيها الحاضر مع الماضي في محاولات من الكشف الذي ترتطم به الأنا بالآخر. كلاهما من المعذبين في الأرض، إلّا أنَّ أحدهما هو ضحية الآخر. في هذه العلاقة، تصبح النكبة الفلسطينية نصبًا تذكاريًّا بصفتها أثرًا من آثار كارثة إنسانية لا علاقة لضحية الضحية فيها. في نهاية المطاف، ينزاح قناع البطل بفعل سماء حيفاوية، لتطل من خلالها مريم المجدلية التي طفق البطل يبحث عنها؛ ليحرّرها من براثن دان براون في روايته شيفرة دافنشي. تحفر رواية باسم خندقجي في أعماق الأرض؛ لتستنطق طبقاتها مفصحة عن سرديتها بلغة عربية صافية تجافي التكلّف وترفض الإغراق في اجترار الوجع".