الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

وصلت مجزأة عبر البريد الإسرائيلي.. قناع بلون السماء الفائزة بجائزة البوكر

غلاف الرواية
غلاف الرواية

قناع بلون السماء، رواية الكاتب الفلسطيني الأسير باسم خندقجي، والتي توج من خلالها بجائزة الرواية العربية البوكر للعام 2024، شهدت رحلة طويلة قبل وصولها للجائزة.

 

قناع بلون السماء وصلت مجزأة عبر البريد الإسرائيلي

 

وتعد رواية قناع بلون السماء، للكاتب الفلسطيني الأسير باسم حندقجي، والتي أعلن قبل قليل عن فوزها بجائزة الرواية العربية البوكر، جزء من مشروع روائي يحمل اسم “ثلاثية المرايا” للأسير خندقجي بدأ بإنتاجه عام 2020، فكتب “قناع بلون السماء” عام 2022، وطُبعت بدار الآداب في بيروت.

وكانت رواية قناع بلون السماء قد أُطلقت في حفل نظمته السفارة الفلسطينية في القاهرة ومعرض القاهرة الدولي للكتاب في يناير 2023.

وبحسب" يوسف خندقجي"، شقيق مؤلف رواية قناع بلون السماء باسم خندقجي، أنه وبعد قبول الرواية في القائمة الطويلة للبوكر، ترشحت رواية خندقجي للقائمة القصيرة، وقد واجهت قناع بلون السماء صعوبات جمَّة، أهمها إدخال الكتب المطلوبة للأسير خندقجي، واستغراقه 6 أشهر في كتابتها في ظل ظروف السجن القاهرة، وحاجته لترتيبات خاصة تمكنه من التدوين، وإعادة نسخها ثانية وتهريبها لسجن آخر خشية مصادرتها.

وخارج السجن احتاجت الرواية وقتا كبيرا للتجميع والتدقيق، حيث وصلت مجزأة عبر البريد الإسرائيلي وأسرى محررين، وساعد في ذلك امتلاك عائلة خندقجي واحدة من أقدم المكتبات في نابلس، وإنتاجهم الكثير من أدب السجون.

وتقع رواية قناع بلون السماء في 240 صفحة من القطع الوسط، وتدور أحداثها حول، قصة الشاب الفلسطيني "نور الشهدي" المنحدر من أحد مخيمات مدينة رام الله والمهووس بعلم الآثار.

ويضيف “يوسف خندقجي” شقيق مؤلف رواية قناع بلون السماء، في لقاءات إعلامية له: وبينما يكون نور في مدينة يافا يشتري معطفا من سوق المستعمل، يعثر بداخله على هوية إسرائيلية ليهودي إشكنازي ــ يهود الشتات ــ  اسمه بالعبرية “أور” ويعني “نور” ويستغل ذلك في التسجيل بمعهد أولبرايت الإسرائيلي للعلوم الأثرية، لينقب عن الآثار ويسبر أغوار التاريخ الفلسطيني المطمور والمسروق ليرسخ فلسطينيته.

وبصفته يهوديا يتابع “أور” بحثه ضمن بعثة إلى كيبوتس “مشعار هعيمق” الإسرائيلي المقام على أراضي قرية أبو شوشة المهجرة في نكبة 1948، ويتجدد الصراع في إثبات الهوية الفلسطينية، وتصبح المسألة وكأنها اشتباك ثقافي مع الاحتلال كل يوم.

 

القناع إشارة إلى الهوية الزرقاء

بينما يذهب الروائي السوري نبيل سليمان، رئيس لجنة تحكيم جائزة البوكر العربية إلي أن: "القناع  ــ في رواية قناع بلون السماء ــ هو إشارة إلى "الهوية الزرقاء" التي يجدها نور، وهو عالم آثار مقيم في مخيم في رام الله، في جيب معطف قديم، صاحبها إسرائيلي، فيرتدي نور هذا القناع، وهكذا تبدأ رحلة الرواية السردية. رواية متعددة الطبقات يميزها بناء الشخصيات، والتجريب واسترجاع التاريخ وذاكرة الأماكن.

ويشدد “سليمان” على أن: “يندغم في قناع بلون السماء الشخصي بالسياسي في أساليب مبتكرة. روايةٌ تغامر في تجريب صيغ سردية جديدة للثلاثية الكبرى: وعي الذات، وعي الآخر، وعي العالم، حيث يرمح التخييل مفككًا الواقع المعقد المرير، والتشظي الأسري والتهجير والإبادة والعنصرية. كما اشتبكت فيها، وازدهت، جدائل التاريخ والأسطورة والحاضر والعصر، وتوقّد فيها النبض الإنساني الحار ضد التحوين، كما توقدت فيها صبوات الحرية والتحرر من كل ما يشوه البشر، أفرادًا ومجتمعات، إنها رواية تعلن الحب والصداقة هويةً للإنسان فوق كل الانتماءات”.

قناع بلون السماء الكاتب الفلسطيني الأسير باسم خندقجي جائزة الرواية العربية 2024 الروائي السوري نبيل سليمان لجنة تحكيم جائزة البوكر العربية يوسف خندقجي دار الآداب البيروتية ثلاثية المرايا

مواد متعلقة

"قناع بلون السماء" للأسير الفلسطينى باسم خندقجى تفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية

قبل دقائق من إعلانها تعرف علي الست روائيين المتنافسين على "البوكر" العربية

الأكثر قراءة

عاجل.. نيران صلاح.. كيف كتب كلوب نهاية حزينة لأجمل قصص ليفربول؟

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

قرار جديد من جهات التحقيق بشأن قتل واستخراج أحشاء طفل شبرا

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

عاجل.. مبادرة لخفض أسعار المكرونة 30% بعد تراجع الدقيق

للبيع والشراء.. سعر الدولار اليوم الاحد 28 ابريل 2024 خلال التعاملات المسائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

صور

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

الأهلي يهيمن على مازيمبي في لقاءٍ حماسي

محطة تل أبيب

المزيد

بدون بديل ولا أدلة.. كيف فشلت إسرائيل فى حربها ضد الأونروا؟

إسرائيل لـ"حماس": اقبلوا صفقة الرهائن وإلا سندخل رفح

فى اليوم 205 للعدوان.. الاحتلال يواصل شن غاراته على غزة