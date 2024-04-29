محمد الفخرانى يناقش "غداء فى بيت الطباخة" بورشة الزيتون.. الليلة

يحل الكاتب والقاص محمد الفخراني، في ضيافة أمسية جديدة من أمسيات ورشة الزيتون الأدبية، لمناقشة روايته “غداء في بيت الطباخة”، والصادرة عن دار العين خلال العام 2023.

تفاصيل مناقشة رواية محمد الفخراني

عن روايته “غداء في بيت الطباخة”، فاز الكاتب محمد الفخراني بجائزة الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب مطلع العام الجاري، وهي محور أمسية جديدة من أمسيات ورشة الزيتون الأدبية، والتي تعقد في السابعة من مساء اليوم الإثنين، وذلك بمقر حزب التجمع في شرق القاهرة والكائن في 1 شارع محمد إبراهيم من الشهيد أحمد المنسي بسراي القبة.

ويتناول رواية محمد الفخراني بالنقد والتحليل والنقاش كل من: الناقدة دكتورة فاطمة الصعيدي، الكاتب الروائى دكتور محمد إبراهيم طه، الشاعر والمترجم أسامة جاد، الناقدة دكتورة إسراء بدوي، القاص أسامة ريان، الكاتب مجدي نصار، ويدير الأمسية الكاتب عمرو الشامي.

تدور رواية “غداء في بيت الطباخة”، حول جنديين من طرفين متحاربين، أحدهما مدرس تاريخ، والآخر طباخ، يصيب كلا منهما الآخَر بجروح ويضطران إلى قضاء خمسة أيام معا في خندق واحد.

وخلال أحداث رواية غداء في بيت الطباخة، تدور بين المدرس والطباخ حوارات عن الحرب والحياة وحياتهما الشخصية، وتساؤلات، عن أول حرب، أين كانت، ولماذا؟ أول إنسان تَلَقَّى رصاصة، ماذا كان شعوره وقتها، ولو استطاع البشر العَيْش على كواكب أخرى، كم يحتاجون من الوقت ليبدأوا حروبهم هناك، في كل كوكب يسكنونه، وكيف يمكن الحصول على التاريخ الحقيقي للبشر، وعن الاختلاف، وماذا لو أن البشر كلهم متشابهون في كل شيء. وغيرها.

يشار إلي أن "محمد الفخراني"، كاتب روائي وقاص، وُلِدَ في 23 مارس، عام 1975، صَدَرَ له من قبل: "بنت ليل"، "فاصل للدهشة"، "قبل أن يعرف البحر اسمه"، "قصص تلعب مع العالم"، "طُرُق سريَّة للجموح"، "ألف جناح للعالم"، "عشرون ابنة للخيال"، "مزاج حُرّ"، "أراك في الجنة"، "لا تمت قبل أن تحب"، و"غداء في بيت الطبَّاخة" والتي وفاز عنها بجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة الخامسة والخمسين للعام 2024، وآخر إبداعاته الروائية والصادرة مطلع العام الجاري عن دار العين للنشر أيضا، تحت عنوان “حدث في شارعي المفضل”.