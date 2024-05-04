السبت 04 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

تفاصيل استضافة "القومي للترجمة" لـ"كايل آندرسون" مؤلف كتاب "فرقة العمال المصرية" (خاص)

المؤرخ الأمريكي كايل
المؤرخ الأمريكي كايل أندرسون

علمت "الدستور"، أن المؤرخ الأمريكي كايل أندرسون مؤلف كتاب "فرقة العمال المصرية.. العرق والفضاء والمكان في الحرب العالمية الأولى"؛ في ضيافة المركز القومي للترجمة فى الأسبوع الأخير من شهر يونيو المقبل؛ حيث يعد المجلس الآن خطة لقاءات مع المؤرخ الأمريكى، والكتاب صادر فى نسخة مترجمة إلى العربية عن المركز القومي للترجمة مؤخرًا من ترجمة  شكرى مجاهد، ومحمد صلاح على، وذلك بعد صدوره عن مطبعة جامعة تكساس، عام 2021.

نبذة عن كتاب "فرقة العمال المصرية

وجاء في مقدمة الكتاب التى خطها المترجم شكري مجاهد: "إن كانت أصالة الفكر والتناول وقدر ما يضيف الكتاب من معرفة، وقدر ما يحدث الكتاب من وعى لدى قارئه هي معايير أهمية الكتاب، فإن كتاب فرقة العمال المصرية واحد من أهم ما قدمه المركز القومي للترجمة من كتب منذ نشأته. لن يخطىء من يصنفه في دائرة الدراسات التاريخية لكنه يغبنه فهو مساحة تأخذ بطرف من أغلب مجالات الدراسات الإنسانية.

المؤرخ الأمريكى كايل أندرسون فى حوار لـ«المصرى اليوم»: بريطانيا دفنت ضحايا «الفيلق المصرى» فى مقابر مجهولة
المؤرخ الأمريكى كايل أندرسون

ليس الحكي وحده هو غرض الكتاب؛ بل "استحضار" مرحلة تاريخية كاملة بدلالات الاستحضار "الروحية" والدرامية، حيث يبعث المؤلف الروح في أحداث سياسية داخلية وخارجية يرى فيها القارىء المصري ما لا يتسنى له رؤيته في غير هذا الكتاب من ملامح ثورة 1919، وتشكل الحياة السياسية المصرية في مطلع القرن وما لها من تأثير حتى يوم الناس هذا.

فيلق العمال».. كتاب يكشف أغنيات عمال التراحيل المصريين فى الحرب العالمية الأولى

يستكشف الكتاب فضاء فى الحرب العالمية الأولى غاب بل غُيب، عن تواريخها التي دونتها الأيادى البيض، كما غاب أو غُيب عنها عمل الأيادى السمر. يبدل كايل أندرسون عناصر المشهد؛ فيحصل عمال المسرح على أهم شخصياته، ويجعل من حياتهم حبكة المسرحية الأساسية ويجعل الضابط الإنجليزى في دور الكورس في الدراما اليونانية؛ حيث يقرأ رسائله ويعلق عليها كاشفًا تناقض مواقفه وأفكاره.

ومن رسائله يبعث ما يسميه "المشهد الصوتي" لمعسكرات فرقة العمال المصرية؛ حيث يفهم القارىء ما شاع من أغاني أول القرن فهمًا مختلفًا مدهشًا.. يهمين المصرى على الفضاء المكاني والصوتي".

المؤرخ الأمريكي كايل أندرسون كتاب فرقة العمال المصرية المركز القومي للترجمة شكري مجاهد مطبعة جامعة تكساس

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