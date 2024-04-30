غدًا.. معرض تفاعلى للصور الفوتوغرافية احتفالًا بعيد العمال بالأوبرا

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة د.وليد قانوش، معرضًا تفاعليًا للصور الفوتوغرافية احتفالا بعيد العمال، وذلك في الثامنة من مساء غدٍ بقاعة سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا، وذلك تحت رعاية د.نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وقدم حسام المناديلي ومحمد عبداللطيف تجربتيهما في تصوير عمال مصر، ويرصدان تنوع وتفرد العمال المصريين في استخدام المهارات المختلفة من الناحية التقنية والجمالية والتي تلمس حياة المصريين بشكل مباشر.

والمناديلي رئيس قسم التصوير الصحفي بمؤسسة أخبار اليوم، عضو نقابة الصحفيين المصريين، وأقام العديد من المعارض الدولية بعدد من الدول من بينها اليابان، والبرازيل والسعودية والمكسيك، وله العديد من التجارب المتميزة في التصوير من بينها توثيق الموالد الصوفية، وأحوال القاهرة التاريخية، والعديد من الأماكن التراثية.

أما الفنان محمد عبداللطيف، فهو مهندس ومصور بدء رحلته في مجال التصوير عام 2003، وشارك في العديد من المعارض والمسابقات الدولية والمحلية ويقدم عددا من الدورات في تعليم فن التصوير الفوتوغرافي.

والأول من مايو هو الذكرى العالمية لاحتفال بعيد العمال الذي يطلق عليه أيضا يوم العمال أو يوم العمال العالمي وهو يوم لإحياء ذكرى النضالات والمكاسب التاريخية التي حققها العمال والحركة العمالية، والذي كانت بدايته عام 1889 حين حدد الاتحاد الدولي للجماعات الاشتراكية والنقابات العمالية يوم 1 مايو يوما لدعم العمال.

انتقل الاحتفال بعيد العمال من أستراليا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث طالب العمال في ولاية شيكاغو عام 1886 بتخفيض ساعات العمل اليومي إلى ثماني ساعات، وتكرر الطلب في ولاية كاليفورنيا.

وفي تورونتو الكندية حضر زعيم العمال الأمريكي بيتر ماكغواير احتفالا بعيد العمال، فنقل الفكرة وتم أول عيد للعمال في الولايات المتحدة تم الاحتفال به في 5 سبتمبر 1882 في مدينة نيويورك.

أثمر نضال العمال في كندا قانون الاتحاد التجاري الذي أعطى الصفة القانونية للعمال ووفر الحماية لنشاط الاتحاد عام 1872.