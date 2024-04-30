الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

محمد عفيفى: "أبوظبى للكتاب" سيعيد قراءة أعمال نجيب محفوظ بعد 100 سنة

د. محمد عفيفي
د. محمد عفيفي

قال د.محمد عفيفي، أستاذ التاريخ المعاصر بكلية الآداب جامعة القاهرة، إن أديب نوبل نجيب محفوظ استخدم في رواية "أمام العرش" كل حيله الأدبية ومحاكمة زعماء مصر من العصر الفرعوني وحتى السادات، حيث قام بمحاكمتهم فى الآخرة أمام محكمة على رأسها أوزوريس وإيزيس، مؤكدًا أن محفوظ أكد في الرواية على ثورة 1919 والزعامة الشعبية لسعد زغلول لدرجة أنه قام بإجراء حوار "بذكاء وخبث" بين زعيم الثورة ومصطفى النحاس وجمال عبدالناصر وكأن نجيب محفوظ ليس الذى يقول على لسان هذه الشخصيات، لكن التاريخ هو الذى يحكي.

أضاف عفيفي، ضمن فعاليات ندوة "نجيب محفوظ مرآة للتاريخ والمجتمع" في بداية انطلاق النشاط الثقافي لمصر ضيف شرف معرض أبوظبي للكتاب الـ33، أنه بعد اغتيال السادات يعود نجيب محفوظ للعب بالتاريخ مرة أخرى، لافتًا إلى أنه يرى كمؤرخ أن كل رواية هي رواية تاريخية، وأن أصدق المصادر التاريخية بالنسبة له كمؤرخ هي الرواية التاريخية التي تكتب على أنها ليست تاريخية.

وشدد على أنه ربما تعاد قراءة أعمال نجيب محفوظ ودراسته بعد 100 سنة يقوم معرض أبوظبي بإقامة ندوة لإعادة قراءة نجيب محفوظ.

نجيب محفوظ الشخصية المحورية لـ معرض أبوظبي للكتاب 2024

واختار معرض أبوظبي الروائي الأديب العربي العالمي نجيب محفوظ شخصية محورية لدورته نظرًا لمكانته الكبيرة، وما حققه من منجزات لفتت الأنظار إلى الثقافة العربية وواقع الرواية فيها، حيث سيحتفي المعرض هذا العام بأول أديب عربي حائز على جائزة نوبل في الأدب.

وقال المعرض، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تجاوز نجيب محفوظ دور الأديب التقليدي وأبدع  في نقد وتصوير الحاضر الاجتماعي المصري بمختلف أبعاده، كما خلد من خلاله قضايا الإنسان وأسئلته في كل مكان ليصبح أديبًا عالميًا.. نحتفي بأديب نوبل وإرثه وإنجازاته.

ومن المقرر أيضًا تدشين المعرض الوثائقي "نجيب محفوظ بين الوظيفة والمكتبة" للكاتب طارق الطاهر.

وذلك بجانب العرض الوثائقي النادر بعنوان "عالم نجيب محفوظ" بالتعاون مع القطاع الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي يتناول أبرز محطات نجيب محفوظ الأدبية، وحوار جمال الغيطاني مع نجيب محفوظ، وآراء عدد من النقاد الأدبيين حول روايات نجيب محفوظ، كما يستعرض عددًا من الأفلام التي تعود للروايات التي كتبها.

كما يستعرض الفيلم الوثائقي، "حديث نجيب محفوظ"  عن أبرز الروايات التي كتبها، وذكرياته عن تلك الروايات وهو يتجول في شوارع القاهرة.

الدكتور محمد عفيفي كلية الأداب رواية أمام العرش نجيب محفوظ الرواية التاريخية

الأكثر قراءة

بلومبرج تعتذر: منشوراتنا عن مصر لم تلب معاييرنا التحريرية وتم تصحيحها.. عاجل

مقترح تموينى لإنتاج رغيف خبز بوزن وسعر جديد

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

عاجل| أول تحرك من الزمالك بعد خطاب المحكمة الدولية في قضية باتشيكو

مستشار زاهى حواس يُفسر غياب ذكر الأنبياء فى نقوش المعابد المصرية القديمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

بابوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

"تايمز أوف إسرائيل" تكشف جنسية مُنفذ عملية الطعن بالقدس

جيروزاليم بوست: نتنياهو عالق فى القرارات المصيرية.. وإنهاء حرب غزة الخيار الأمثل

مجلة عبرية: تشاؤم فى إسرائيل بشأن احتمالات عقد صفقة مع حماس