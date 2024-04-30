محمد عفيفى: "أبوظبى للكتاب" سيعيد قراءة أعمال نجيب محفوظ بعد 100 سنة

قال د.محمد عفيفي، أستاذ التاريخ المعاصر بكلية الآداب جامعة القاهرة، إن أديب نوبل نجيب محفوظ استخدم في رواية "أمام العرش" كل حيله الأدبية ومحاكمة زعماء مصر من العصر الفرعوني وحتى السادات، حيث قام بمحاكمتهم فى الآخرة أمام محكمة على رأسها أوزوريس وإيزيس، مؤكدًا أن محفوظ أكد في الرواية على ثورة 1919 والزعامة الشعبية لسعد زغلول لدرجة أنه قام بإجراء حوار "بذكاء وخبث" بين زعيم الثورة ومصطفى النحاس وجمال عبدالناصر وكأن نجيب محفوظ ليس الذى يقول على لسان هذه الشخصيات، لكن التاريخ هو الذى يحكي.

أضاف عفيفي، ضمن فعاليات ندوة "نجيب محفوظ مرآة للتاريخ والمجتمع" في بداية انطلاق النشاط الثقافي لمصر ضيف شرف معرض أبوظبي للكتاب الـ33، أنه بعد اغتيال السادات يعود نجيب محفوظ للعب بالتاريخ مرة أخرى، لافتًا إلى أنه يرى كمؤرخ أن كل رواية هي رواية تاريخية، وأن أصدق المصادر التاريخية بالنسبة له كمؤرخ هي الرواية التاريخية التي تكتب على أنها ليست تاريخية.

وشدد على أنه ربما تعاد قراءة أعمال نجيب محفوظ ودراسته بعد 100 سنة يقوم معرض أبوظبي بإقامة ندوة لإعادة قراءة نجيب محفوظ.

نجيب محفوظ الشخصية المحورية لـ معرض أبوظبي للكتاب 2024

واختار معرض أبوظبي الروائي الأديب العربي العالمي نجيب محفوظ شخصية محورية لدورته نظرًا لمكانته الكبيرة، وما حققه من منجزات لفتت الأنظار إلى الثقافة العربية وواقع الرواية فيها، حيث سيحتفي المعرض هذا العام بأول أديب عربي حائز على جائزة نوبل في الأدب.

وقال المعرض، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تجاوز نجيب محفوظ دور الأديب التقليدي وأبدع في نقد وتصوير الحاضر الاجتماعي المصري بمختلف أبعاده، كما خلد من خلاله قضايا الإنسان وأسئلته في كل مكان ليصبح أديبًا عالميًا.. نحتفي بأديب نوبل وإرثه وإنجازاته.

ومن المقرر أيضًا تدشين المعرض الوثائقي "نجيب محفوظ بين الوظيفة والمكتبة" للكاتب طارق الطاهر.

وذلك بجانب العرض الوثائقي النادر بعنوان "عالم نجيب محفوظ" بالتعاون مع القطاع الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي يتناول أبرز محطات نجيب محفوظ الأدبية، وحوار جمال الغيطاني مع نجيب محفوظ، وآراء عدد من النقاد الأدبيين حول روايات نجيب محفوظ، كما يستعرض عددًا من الأفلام التي تعود للروايات التي كتبها.

كما يستعرض الفيلم الوثائقي، "حديث نجيب محفوظ" عن أبرز الروايات التي كتبها، وذكرياته عن تلك الروايات وهو يتجول في شوارع القاهرة.