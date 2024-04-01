محمد عفيفي: الوضع الراهن يحتاج إعادة مشروع تجديد الخطاب الديني

قال د.محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة القاهرة، إن أهم مطلب يتمثل في ما نادى به الرئيس السيسي من قبل عندما قال ان الجمهورية الجديدة جزء رئيسي فيها هو إعادة بناء الإنسان المصري؛ مشيرًا إلى أنه يتصور أن المثقفين يحتاجون تأكيد الرئيس علي مشروع إعادة بناء الإنسان المصرى والخطوات اللازمة فى ذلك، وهو من المفترض أن تتبناه الوزارات المعنية بهذا الجانب.

وأضاف أن الأمر الثاني يتمثل في إعادة إحياء المشروع الذى طرحه الرئيس منذ أكثر من عام؛ وهو تجديد الخطاب الديني خاصة وان الوضع الحالي يتطلب إعاده هذا المشروع مرة ثانية خاصة مع الجدل الدائر حول إعادة إحياء داعش من جديد وهجومها فى موسكو، والجدل الدائر حول مسلسل الحشاشين على ان تتبناه الجهات الرسمية والشعبية، اما الامر الآخر فهو متعلق بالسينما المصرية وإعادة الروح لصناعة السينما المصرية مثلما كانت.

ويعقد مجلس النواب جلسة حلف اليمين الدستورية للولاية الثانية لرئيس الجمهورية السيسي، غدًا الثلاثاء، بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الضيوف والشخصيات العامة ويعقبه إلقاء الرئيس خطابًا للمصريين.

ويعقب انتهاء حلف اليمين تعلن الجمهورية الجديدة ست سنوات جديدة من العمل وإستكمال الحلم وإنجاز ما بدأته الدولة المصرية من مشروعات؛ سواء ما أرتبط منها بالبنية التحتية وكذلك ما يتعلق ببناء الإنسان وهنا سنتوقف أمام مشروع بناء الإنسان ذلك المشروع المنوط برسم بعض ملامحه في جمهوريتنا الجديدة وبشكل تشاركي النخبة الثقافية المصرية.

في 18 ديسمبر الماضي، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز الرئيس السيسي بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات التي جرى تقديم موعدها، بعدما جمع 39.7 مليون صوت بنسبة 89.6% من إجمالي عدد الأصوات المشاركة. تنتهي الولاية الحالية للسيسي في 2 أبريل 2024.