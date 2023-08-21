صدور الترجمة العربية لكتاب فرقة العمال المصرية لـ كايل أندرسون

أعلن الباحث الأمريكي كايل اندرسون، المتخصص في التاريخ الاستعماري بمصر عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك صدور الترجمة العربية من كتابه "فرقة العمال المصرية.. العرق والفضاء والمكان في الحرب العالمية الأولى" عن المركز القومي للترجمة من ترجمة شكرى مجاهد، ومحمد صلاح على وذلك بعد صدوره عن مطبعة جامعة تكساس، عام 2021 ".

وجاء في مقدمة الكتاب التى خطها المترجم شكري مجاهد: "إن كانت أصالة الفكر والتناول وقدر ما يضيف الكتاب من معرفة، وقدر ما يحدث الكتاب من وعى لدى قارئه هي معايير أهمية الكتاب، فإن كتاب فرقة العمال المصرية واحد من أهم ما قدمه المركز القومي للترجمة من كتب منذ نشأته. لن يخطىء من يصنفه في دائرة الدراسات التاريخية ؛ لكنه يغبنه.فهو مساحة تأخذ بطرف من أغلب مجالات الدراسات الإنسانية.

ليس الحكي وحده هو غرض الكتاب؛ بل "استحضار" مرحلة تاريخية كاملة بدلالات الاستحضار "الروحية" والدرامية، حيث يبعث المؤلف الروح في أحداث سياسية داخلية وخارجية يرى فيها القارىء المصري ما لا يتسنى له رؤيته في غير هذا الكتاب من ملامح ثورة 1919، وتشكل الحياة السياسية المصرية في مطلع القرن وما لها من تأثير حتى يوم الناس هذا.

يستكشف الكتاب فضاء فى الحرب العالمية الأولى غاب بل غُيب، عن تواريخها التي دونتها الأيادى البيض، كما غاب أو غُيب عنها عمل الأيادى السمر. يبدل كايل أندرسون عناصر المشهد؛ فيحصل عمال المسرح على أهم شخصياته، ويجعل من حياتهم حبكة المسرحية الأساسية ويجعل الضابط الإنجليزى في دور الكورس في الدراما اليونانية؛ حيث يقرأ رسائله ويعلق عليها كاشفاً تناقض مواقفه وأفكاره.

ومن رسائله يبعث ما يسميه "المشهد الصوتي" لمعسكرات فرقة العمال المصرية؛ حيث يفهم القارىء ما شاع من أغاني أول القرن فهماً مختلفاً مدهشاً. يهمين المصرى علي الفضاء المكاني والصوتي".