يعرض لأول مرة.. «في صحبة نجيب» فيلم وثائقي بمعرض أبو ظبي للكتاب الخميس

يُعرض لأوّل مرة فيلمًا وثائقيًا قصيرًا بعنوان «في صحبة نجيب»؛ وذلك بمناسبة اختيار الروائي الحائز على جائزة نوبل «نجيب محفوظ» الشخصيةَ المحورية لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024، الخميس الموافق 2 مايو، ضمن جلسة «نجيب محفوظ وشلّة الحرافيش»؛ ويشارك في الجلسة بعض المشاركين في الفيلم.

نعيم صبرى ويوسف القعيد وزكي سالم يتحدثون عن نجيب محفوظ

يظهر في الفيلم مجموعة من الكتاب والنقاد الذين صاحبوا الأديب العالمي الحائز على نوبل على امتداد تجربته الإبداعية ومنهم الروائيين نعيم صبري ويوسف القعيد والدكتور محمود الشنواني والدكتور زكي سالم استاذ الفلسفة والطبيب فتحي هاشم الذي كان برفقة محفوظ ليلة محاولة الاغتيال. كما يظهر الناقد حسين حمودة متحدثا عن مخطوطات نجيب محفوظ في سنواته الأخيرة. كما يشارك الكاتب محمد سلماوي، مستعرضا تفاصيل تمثيل محفوظ لتسلم جائزة نوبل.

والفيلم من كتابة وسيناريو د. بروين حبيب، وأنتجته أسماء صديق المطوع.

نجيب محفوظ الشخصية المحورية لـ معرض أبو ظبي للكتاب 2024

اختار معرض أبوظبي الروائي والأديب العربي العالمي نجيب محفوظ شخصية محورية لدورته نظرًا لمكانته الكبيرة، وما حققه من منجزات لفتت الأنظار إلى الثقافة العربية وواقع الرواية فيها، حيث سيحتفي المعرض هذا العام بأول أديب عربي حائز على جائزة نوبل في الأدب.

وقال المعرض، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تجاوز نجيب محفوظ دور الأديب التقليدي وأبدع في نقد وتصوير الحاضر الاجتماعي المصري بمختلف أبعاده، كما خلد من خلاله قضايا الإنسان وأسئلته في كل مكان ليصبح أديبًا عالميًا.. نحتفي بأديب نوبل وإرثه وإنجازاته.

ومن المقرر أيضًا تدشين المعرض الوثائقي "نجيب محفوظ بين الوظيفة والمكتبة" للكاتب طارق الطاهر.

وذلك بجانب العرض الوثائقي النادر بعنوان "عالم نجيب محفوظ" بالتعاون مع القطاع الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي يتناول أبرز محطات نجيب محفوظ الأدبية، وحوار جمال الغيطاني مع نجيب محفوظ، وآراء عدد من النقاد الأدبيين حول روايات نجيب محفوظ، كما يستعرض عددًا من الأفلام التي تعود للروايات التي كتبها.

كما يستعرض الفيلم الوثائقي، حديث نجيب محفوظ عن أبرز الروايات التي كتبها، وذكرياته عن تلك الروايات وهو يتجول في شوارع القاهرة.