الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

غدًا.. نادى القصة يناقش علاقة الأدب بالتاريخ فى بيت الست وسيلة

نادي القصة
نادي القصة

ينظم نادي القصة برئاسة الكاتب محمد السيد عيد، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة أ.د. وليد قانوش، مائدة مستديرة حول علاقة الأدب بالتاريخ، وذلك ببيت الشعر، بيت الست وسيلة بيت بجوار الأزهر بالحسين، غدًا السبت في تمام ٦ مساء.

نادى القصة ينظم حفل توقيع ومناقشة كتاب "أحفاد النصر".. السبت المقبل


تفاصيل الندوة

الندوة يشارك فيها الكتاب والأدباء محمد الشافعي متحدثًا عن روايات الهلال، الدكتور السيد نجم متحدثًا عن روايته "حصار الحمام الأبيض"، الكاتب أحمد زحام متحدثًا عن رواية  "رادوبي الجميلة"، الكاتب منتصر ثابت متحدثًا عن روايته "رمسيس الثاني"، الروائي نشأت المصري متحدثًا عن رواية "بونابرته"، الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف متحدثًا عن مسرحيته "مينا أمير الحياة"، الناقد أحمد عبد الرازق أبو العلا متحدثًا عن مسرحية "رجل القلعة" للكاتب محمد أبو العلا السلاموني، المترجم شرقاوى حافظ متحدثًا عن ترجمة الأعمال التاريخية، المبدعة الصغيرة شكران حسين متحدثة عن قصتها "حتشبسوت"، الكاتب حسن الحلوجي عن كتابات الأطفال التاريخية.

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يوسف السباعى في بوليس الآداب من أجل نادى القصة.. اعرف الحكاية


وأيضًا يشارك في الندوة الكاتب حسن الجوخ، نائب رئيس النادي، وتدير اللقاء الكاتبة والناقدة منى ماهر.

نادي القصة محمد السيد عيد وليد قانوش علاقة الأدب بالتاريخ محمد الشافعي السيد نجم أحمد زحام منتصر ثابت

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