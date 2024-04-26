الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

نادى القصة ينظم حفل توقيع ومناقشة كتاب "أحفاد النصر".. السبت المقبل

نادي القصة
نادي القصة

ينظم نادي القصة برئاسة الكاتب محمد السيد عيد، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، والمركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف حفل توقيع ومناقشة كتاب “أحفاد النصر” الصادر حديثًا عن المركز بمناسبة مرور خمسين عاما على نصر أكتوبر.

إقبال جماهيرى كبير فى افتتاح ليالى القومى لثقافة الطفل "أهلًا بالعيد" (صور)

 الكتاب من تحرير الكاتب حسن الحلوجي، ورسوم الفنان جلال الدين جمال، وذلك يوم السبت الموافق ٢٧ أبريل الساعة السادسة مساء في بيت الست وسيلة (بيت الشعر) خلف الجامع الأزهر، يدير اللقاء الكاتبة منى ماهر، ويشارك بها الأدباء الكبار الكاتب أحمد زحام، والكاتب عبده الزراع، والكاتبة هجرة الصاوي، وبمشاركة الأستاذ أحمد عبد العليم مدير عام بحوث ثقافة الطفل بالمركز.

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"القومى لثقافة الطفل" يُصدر "حكايات الانتصار" لغرس روح الوطنية فى الناشئة


كما يشارك فيها المبدعون الصغار بقصصهم المنشورة في الكتاب وهم:
شمس الدين خالد- مارينا ناجح- جورج جمال- عائشة عبد الرحمن- أحمد مجاهد- رتاج مدحت- أحمد محمد عبد العليم- سما أحمد- شكران حسين- فريدة سمير- فايزة أحمد- جنى وليد- عبد الرحمن مجدي- عبد الرحمن هشام.

حسن الحلوجي نادي القصة محمد السيد عيد صندوق التنمية الثقافية المركز القومي لثقافة الطفل محمد عبد الحافظ ناصف

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