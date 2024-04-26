ليال في حب أرض الفيروز.. قصور الثقافة تحتفي بالذكرى 42 لتحرير سيناء

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، العديد من الفعاليات ضمن برنامجها للاحتفال بذكرى تحرير أرض سيناء، وشهدت جميع محافظات القطر المصري هذه الاحتفاليات التي تؤكد على روح أرض الفيروز، وأن تحريرها يوم عيد لكل شعب مصر.

رئيس هيئة قصور الثقافة يشهد احتفالية ذكرى تحرير سيناء بروض الفرج

ونظم قصر ثقافة روض الفرج احتفالية كبيرة بمناسبة الذكرى 42 لتحرير سيناء، وشهد الحفل عمرو البسيوني رئيس الهيئة، والفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية.

وأكد رئيس هيئة قصور الثقافة أن تحرير سيناء ملحمة تاريخية شارك فيها أبناء القوات المسلحة من قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة، ومن خلفهم الشعب المصري العظيم لاسترداد أرض سيناء العزيزة لحضن الوطن في معركة الكرامة والحرية والتأكيد على أن الإرادة المصرية لا تنكسر أو تلين أمام المعتدى.

واستهلت الفعاليات بعرض فني لفرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي، تضمن مجموعة متميزة من الأغاني التراثية والوطنية بقيادة الفنانة منال إبراهيم، منها "المزمار، تنورة النيل، وحياتك يا مصر، صعيدي يا بوي، مصر يا غالية، ومصر الحقيقة".

أعقب ذلك عرض فيلم تسجيلي تضمن لقطات أرشيفية عن ذكرى عيد تحرير سيناء، من إنتاج الإدارة العامة للثقافة السينمائية وإخراج شريف رضا.

ثم توالت الفقرات الفنية للحفل مع تابلوه استعراضي بعنوان "يا حبيبتي يا مصر" لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد صالح، تلاه تابلوه آخر بعنوان "مصر اليوم في عيد" قدمته فرقة الحرية للفنون الشعبية بقيادة الفنان نصر الدين محمد.

واختتم الحفل بمجموعة متميزة من الأغاني الوطنية تغنت بها فرقة قصور الثقافة لأغاني الشباب، منها" بالأحضان، صورة، أحلف بسماها، تحيا مصر، طوبة فوق طوبة، وحانحب مين غيرها". وقام بتصميم ديكورات الاحتفالية المهندس محمد هاشم.

الاحتفالية نظمتها الإدارة المركزية للشئون الفنية، بالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القاهرة برئاسة شاهيناز عطية.

سوهاج وليلة في حب مصر

وفي سياق متصل نظم قصر ثقافة سوهاج لقاء بعنوان "ليلة في حب مصر" بمكتبة رفاعة الطهطاوي، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني المعد احتفالا بذكرى تحرير سيناء، في إطار برامج وزارة الثقافة، وأدار اللقاء الشاعر محمد فاروق، رئيس نادي الأدب بقصر ثقافة سوهاج.

في كلمته، قال ضياء مكاوي، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، إن قصة كفاح استعادة أرض سيناء ملحمة بطولية تعكس عزيمة وإصرار المصريين من أجل سلامة هذا الوطن.

وتناول الشاعر عبد الحافظ بخيت، رئيس نادي الأدب المركزي بسوهاج، أحداث المعركة التي خاضتها مصر من أجل استرداد آخر جزء من أراضيها، لتعود سيناء وتعود معها فرحة المصريين.

وقدمت الدكتورة رشا إسحق - عضو المجلس الأعلى للثقافة، التحية للجيش المصري الذي حقق نصرا غاليا في السادس من أكتوبر، مشيدة بدور قصور الثقافة في نشر الوعي الثقافي وترسيخ الهوية الوطنية لدى النشء من خلال مثل هذه اللقاءات التنويرية.

وتوجه أحمد صابر، مدير القصر، بالتحية للجنود البواسل ممن ضحوا بأرواحهم فداء للوطن، مؤكدا أهمية الاحتفال بتلك المناسبة الغالية التي تتزامن مع العيد القومي للمحافظة.

هذا وشهدت الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة سوهاج، أمسية شعرية بعنوان "في عشق الوطن" تضمنت إلقاء باقة متميزة من القصائد الوطنية بمشاركة الشعراء عبد الرحمن الشريف، سمير ظريف، وعبد النبي حسين، وعدد من المواهب الأدبية الشابة.

واختتم اليوم بتكريم الموهوبين بنادي أدب الطفل بقصر ثقافة سوهاج، بمنحهم شهادات تقدير، بحضور نخبة من الأدباء والمثقفين.

أطفال الأسمرات وتحرير سيناء

كما شهد حي الأسمرات يوما ثقافيا وفنيا، نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن فعاليات المشروع الثقافي بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات، للاحتفال بعيد تحرير سيناء واليوم العالمي للكتاب، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

بدأت الفعاليات بحوار ثقافي مع الأطفال أدارته الدكتورة جيهان حسن، مدير عام ثقافة الطفل والمشرف على المشروع، عن اليوم العالمي للكتاب، أوضحت خلاله أن هذا اليوم أقرته منظمة اليونسكو منذ عام 1995، بهدف إبراز مكانة المؤلفين وأهمية الكتب مع تعزيز ونشر ثقافة القراءة لدى الشباب والأطفال.

وتضمنت الفعاليات ورشة "بنحبك يامصر" من خلال كروت تهنئة، وورشة عمل تاج من الفوم الجليتر، بجانب ورشة عمل أساور من الفوم الجليتر على شكل علم مصر بمناسبة عيد تحرير سيناء، وورشة للرسم والتلوين، وتم مناقشة الأطفال في أهمية إحياء ذكرى تحرير سيناء وأهميتها الاستراتيجية والسياحية لمصر، ثم ورشة رسم وتلوين لوحة جماعية لعلم مصر على أرض سيناء وتخلل الفعاليات فقرات من الشخصيات الكرتونية.

نفذت الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتور حنان موسي، وتأتي استمرارا لما تقدمه هيئة قصور الثقافة من أنشطة مكثفة بشكل دوري بأحياء الإسكان بديل العشوائيات بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد.

ورش وعروض فنية للأطفال في احتفالات ذكرى تحرير سيناء بأسيوط

وأخيرا، نظم قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد احتفالا بذكرى تحرير سيناء، في إطار برامج وزارة الثقافة.

وفي السياق، قدمت فرقة الطفل للفنون الشعبية عرضا فنيا بقيادة الفنان خالد نصر الدين، تضمن باقة متنوعة من الفقرات الاستعراضية منها النوبي والحجالة، وسط تفاعل كبير من الحضور.

كما تضمنت الفعاليات ورشة حكي بعنوان "سيناء الأمل" تحدثت خلالها هبه عبود، عن تفاصيل ذكرى عيد تحرير سيناء وفرحة المصريين بعودة الأرض كاملة عقب أن تسلمت مصر منطقة طابا عام 1989.

واستمرارا للأنشطة المنفذة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، أقام الفنان إبراهيم حسين ورشة تصميم لوحات فنية حول تلك المناسبة الوطنية، أعقبها ورشة أشغال يدوية لعمل علم مصر مجسم بالفوم الملون والكانسون تدريب الفنانة ميادة شيريت، واختتم اليوم مع ورشة تطريز للفنانة سوسن سيد، بجانب مسابقة ثقافية وفقرة اكتشاف مواهب.

صور من الفعالية

صور من الفعالية

صور من الفعالية

صور من الفعالية

صور من الفعالية

صور من الفعالية

صور من الفعالية