على هامش معرض أبو ظبي.. "بيت الحكمة" ينظم معرض "ثلاث رؤى تشكيلية"

يقيم بيت الحكمة للثقافة، معرضا فنيا تحت عنوان "ثلاث رؤى تشكيلية" لثلاثة من المبدعين هم حسن زكي وميرة القاسم ووليد علاء الدين،على هامش مشاركته في معرض أبو ظبي للكتاب 2024.

المعرض يأتي في تجربة جديدة تحقق واحدا من أهداف تأسيس بيت الحكمة للصناعات الثقافية، فعلى هامش المشاركة في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب الذي ينعقد في الفترة من التاسع والعشرين من أبريل حتى الخامس من مايو، ةقرر بيت الحكمة خوض تجربة المعارض التشكيلية جنبا إلى جنب بجوار الكتب والأعمال الأدبية والفكرية، قناعة من البيت بأن الفن التشكيلي جزء أصيل من الصناعات الثقافية.

أما عن الفنانين المشاركين في المعرض فهم كالتالي..

وليد علاء الدين

وليد علاء الدين هو شاعر وكاتب ورسام مصري، حاصل على ماجستير الصحافة من كلية الإعلام جامعة القاهرة، شغل عدة مناصب بالصحافة الثقافية العربية، ويعمل حاليًا مستشارًا لمركز أبو ظبي للغة العربية، من مؤلفاته في الرواية: ابن القبطية، كيميا، الغميضة، والمسرح: 72ساعة عفو، البحث عن العصفور، مولانا المقدم، وشي ف وشك، وفي الشعر: تردني لغتي إليّ، وتفسر أعضاءها للوقت، وفي أدب الرحلة: خطوة باتساع الأزرق، وله كتب في النقد الثقافي والأدبي، حاصل على عدة جوائز أدبية منها جائزة ساويرس، وجائزة الشارقة للإبداع العربي في المسرح، وجائزة غانم غباش باتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وجائزة أدب الحرب المصرية، أخبار الأدب للقصة القصيرة، أقام معرضه التشكيلي الأول تحت عنوان "دوائر الهامش" في بيت السناري، بالقاهرة، التابع لمكتبة الإسكندرية.

حسن زكي ووليد علاء الدين

حسن زكي

حسن زكي هو فنان تشكيلي وشاعر وملحن مصري، لحن للعديد من نجوم العالم العربي، منهم علي الحجار، وحنان ماضي، ومدحت صالح، وريهام عبد الحكيم، ألّف ووضع موسيقى "سلسلة عابرون" -أفلام تسجيلية، وفيلم "أبو الفصاد"-روائي، كما وضع ألحان أكثر من 20 عرضا مسرحيا، ومثّل مصر لأكثر من مرة في مهرجانات أوروبية، له أربعة دواوين شعر بالعامية المصرية: قص ولزق، وحلم مش لابس هدوم، وحضرة على شرف الكلام. وله قيد النشر (نظريّة التفكير). نظم ثلاثة معارض تشكيلية منفردة: مقام حرف، دار الأوبرا المصرية 2014، معرض (أطياف) كرمة ابن هانئ، متحف أحمد شوقي 2014، معرض (انتحال) 2015 – صالة عرض خاصة بالقاهرة، وشارك في عدد من المعارض المشتركة المصرية والعربية.

ميرة القاسم

ميرة القاسم هي كاتبة وشاعرة ورسامة إماراتية. عملت في أكثر من مؤسسة إعلامية آخرها كان مجلة "المرأة اليوم"، وجريدة الرؤية، تولت رئاسة قسم الثقافة الشعبية في مجلة "المرأة اليوم"، وكتبت مقالات أسبوعية في صحف: الاتحاد، والإمارات اليوم، والبيان، وقد شاركت في العديد من الأمسيات الشعرية في الدولة وخارجها، غنى من كلماتها الفنان عبد الله بالخير، ولحن كلماتها وغناها الفنان خالد الشيخ، والفنان محمد اليافعي، والفنانة غالية بنعلي، وهي عضوة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات.